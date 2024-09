Ludzkie pojęcie przechodzi, co teraz dzieje się u Wojciecha Szczęsnego! Prawdziwa lawina, takiej skali nikt nie mógł się spodziewać

Szokujący kandydat do gry w bramce Barcelony. Nie chce Szczęsny, to zgłosił się on

Kibice Barcelony, zarząd klubu oraz zawodnicy mają obecnie masę zmartwień. Po ostatnim meczu LaLiga pomiędzy Villarrealem i Barceloną jasne stało się, że Marc-Andre Ter Stegen nie będzie w stanie grać przez dłuższy czas, ze względu na poważną kontuzję kolana. Natychmiast po zakończeniu spotkania rozpoczęły się więc dyskusje, kogo ekipa z Katalonii powinna ściągnąć na bramkę w miejsce kontuzjowanego Niemca. Od razu na myśl wielu osobom przyszedł Wojciech Szczęsny, który niedawno rozstał się z Juventusem i zakończył sportową karierę. Były polski bramkarz momentalnie zgasił zapał kibiców i dziennikarzy pisząc pod jednym z postów, że nikt nie zabroni im marzyć, jasno dając tym samym do zrozumienia, że nie zamierza wracać ze sportowej emerytury. Kibice Barcelony nie przyjmują jednak tego do wiadomości i zaczęli wypisywać do Polaka błagalne prośby.

Błagalne prośby pisane do Szczęsnego. Tak bardzo chcą go w Barcelonie

Wojciech Szczęsny od dawna pokazuje, że jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie, niejednokrotnie ratując z opresji reprezentację Polski oraz Juventus. Nic więc dziwnego, że kibicom Barcelony bardzo spodobał się pomysł zatrudnienia Polaka w Katalonii. - Barcelona czeka. Last dance! Zapisanie się na zawsze w kartach historii futbolu 🥹 Musisz to zrobić. - napisał jeden z polskich internautów pod zdjęciem Szczęsnego. - Come to Barcelona 💙❤️ - dopisał kolejny z mężczyzn tak samo, jak było to przed dwoma laty w przypadku Lewandowskiego. - Dobra stary chodź do barcy będzie transfer roku i z Robertem pograsz - przekonywał bramkarza kolejny z fanów.

Mogłoby się wydawać, że pod postem Szczęsnego z pożegnania na Allianz Stadium w Turynie dominować będą wpisy od wdzięcznych kibiców "Starej Damy", jednak siła przebicia fanów Barcelony jest tak wielka, że obecnie pod zdjęciem widać tylko i wyłącznie błagalne wpisy o tym, aby ten dołączył do "Dumy Katalonii".