Niemcy wciąż zarabiają na Robercie Lewandowskim! Napastnik Barcelony strzelił bramkę i... uszczuplił budżet swojego klubu

Lewandowski strzela, Barcelona płaci

Robert Lewandowski w tym sezonie na pewno nie spisywał się tak dobrze, jak oczekiwali tego kibice i jak miało to miejsce w poprzednim sezonie. Ostatecznie wciąż jest najlepszym strzelcem swojego zespołu, ale długimi fragmentami sezonu nie potrafił wnieść nic do ofensywy swojej drużyny, która ostatecznie kończy rozgrywki bez żadnego trofeum. Polak w przedostatnim meczu sezonu przeciwko Rayo Vallecano poprawił jeszcze nieco swój dorobek strzelecki, ale miało to w zasadzie... tylko negatywny wpływ dla Barcelony, która jest zmuszona dopłacić Bayernowi kolejne miliony za Polaka!

Jak niedawno przekazywaliśmy, umowa między Barceloną i Bayernem w sprawie transferu Lewandowskiego zawierała kilka bonusów dla Bawarczyków. Jak podawało wówczas „Mundo Deportivo” jeden z bonusów zostałby uruchomiony, gdyby Lewandowski w całym sezonie zdobył 25 goli, a właśnie tyle uzbierał trafiając do siatki w meczu z Rayo. Tym samym Bayern zarobił jeszcze dodatkowe 1,25 mln euro (ok. 5,4 mln złotych).