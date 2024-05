Robert Lewandowski może zarobić miliony dla Niemców. Jeden warunek i na konto Bayernu powędrują ogromne pieniądze. Sensacyjne wieści

Robert Lewandowski bije kolejne rekordy, ale do tego wyniku jeszcze mu trochę brakuję. „Jestem pewny, że to zrobi. Życzę mu tego” [ROZMOWA SE]

Lewandowski pracuje na bonus dla... Bayernu Monachium!

Robert Lewandowski w 2022 roku postanowił odejść z Bayernu Monachium po ośmiu bardzo owocnych latach. Polak niemalże wymusił ten transfer, ponieważ sprawa ciągnęła się bardzo długo, „Die Roten” nie chcieli oddać swojego napastnika, ale ostatecznie Lewandowski namówił szefów na to, by pozwolili mu odejść, a Barcelona przedstawiła korzystną ofertę – wg portalu Transfermarkt było to 45 mln euro, co jest i tak niezłą kwotą jak za niemal 34-letniego wówczas zawodnika. Co więcej, Bayern zapewnił sobie bonusy, które mogą przynieść im kolejne wpływy także prawie dwa lata po transferze!

Co powinien zrobić Robert Lewandowski? Futbologia

Lewandowski strzela i może przynieść zarobek byłemu klubowi

Bayern Monachium słynie z korzystnych dla siebie transakcji. Często pozyskują świetnych zawodników za darmo – tak było przecież w przypadku Roberta Lewandowskiego – lub szybko podpisują kontrakty z młodymi talentami, póki te kosztują rozsądne pieniądze. Nierzadko jednak „skąpstwo” Bayernu było wytykane przez ekspertów i kibiców, gdy brakowało innych trofeów niż mistrzostwo Niemiec. Bayern potrafi też całkiem nieźle sprzedawać zawodników, co znów pokazał przykład Lewandowskiego.

Jak donosi „Mundo Deportivo”, Bayern Monachium zapewnił sobie w bonusach transakcji dodatkowe 5 mln euro. Aby uruchomić jedną z klauzul, opiewającą na 1,25 mln euro (5,4 mln złotych), Robert Lewandowski musi strzelić w tym sezonie 25 goli, a obecnie ma ich na koncie 23. Niewiele więc brakuje, aby po dwóch latach od transferu Bayernowi należały się kolejne pieniądze od Barcelony! Warto przypomnieć, że Polak zbliżył się do tego celu ostatnio strzelonym hat-trickiem, będącym pierwszym w jego wykonaniu w LaLidze i przy okazji pobił przy tym rekord całej ligi!