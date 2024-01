Niewiarygodne, jak Eden Hazard wygląda na piłkarskiej emeryturze! W Realu śmiali się z jego nadwagi, a dzisiaj...

Xavi wprost o odejściu z Barcelony. Wówczas dojdzie do wielkiej rewolucji. Katastrofa nadciąga coraz szybciej

Kiedy Eden Hazard przechodził z Chelsea do Realu Madryt za kwotę aż 115 mln euro nikt nie spodziewał się katastrofy, która nadchodzi. Belg nie tylko nie spełnił pokładanych w nim nadziei, ale w zasadzie szybko stał się postacią, którą wielu kibiców wypychało z klubu. Ostatecznie Hazard wypełnił swój kontrakt i musiał pożegnać się z ekipą "Królewskich", by zaledwie trzy miesiące później zakończyć piłkarską karierę w wieku zaledwie 32 lat. Przez większość swojej przygody w Madrycie Hazard był jednak wyśmiewany przez nadprogramowe kilogramy, które nie pomagały powrócić mu do dobrej dyspozycji. Na emeryturze prezentuje się jednak o wiele lepiej.

Po tym, jak Eden Hazard zakończył profesjonalną karierę piłkarską pod koniec ubiegłego roku, były gwiazdor reprezentacji Belgi nie udzielał się za chętnie w mediach społecznościowych, przez co jego fani nie mogli zauważyć, jak bardzo schudł podczas swojej emerytury. A okazuje się, że o takiej formie w Realu Madryt mógł tylko pomarzyć.

Pod koniec stycznia Eden Hazard opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje razem z nieprzypadkowym mężczyzną. Jest to bowiem były chłopiec od podawania piłek, który został bezpardonowo potraktowany przez Belga, kiedy nie chciał dać mu piłki podczas meczu Chelsea ze Swansea w 2013 roku. Fani Hazarda mogli jednak skupić swoją uwagę przede wszystkim na płaskim brzuchu Belga oraz jego smukłej twarzy, czym nie mógł się pochwalić grając jeszcze dla "Królewskich".