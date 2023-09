Nowa gwiazda Realu lepsza od Cristiano Ronaldo? Chce pobić osiągnięcie legendarnego piłkarza

Kolega klubowy Lewandowskiego przeszedł do historii. Lewy mówi o nim "dziecko", a on...

Nie ma chyba większych wątpliwości, że dobre wyniki osiągane na początku sezonu przez Real Madryt są w ogromnej mierze zasługują świetnej dyspozycji Jude’a Bellinghama. Anglik został latem sprowadzony do klubu z Borussii Dortmund, błyskawicznie adaptując się w nowym otoczeniu i z miejsca stając się kluczowym elementem układanki Carlo Ancelottiego. Swoje zrobił także włoski szkoleniowiec, który zaczął ustawiać 20-latka wyżej, na pozycji nr 10. Efekt? Gol z Athletikiem Bilbao (2:0), dublet przeciwko Almerii (3:1) oraz trafienia zapewniające zwycięstwa z Celtą Vigo (1:0) oraz Getafe (2:1). Po czterech seriach gier Bellingham ma zatem w dorobku już pięć goli (a także jedną asystę), dzięki czemu udało mu się wyrównać osiągnięcie samego Cristiano Ronaldo! Legendarny Portugalczyk w sezonie 2009/2010 także zdobywał bramkę w każdym z czterech pierwszych meczów w barwach Królewskich. Na tym skończyła się jednak jego strzelecka seria, były zawodnik BVB w najbliższą niedzielę będzie miał natomiast okazję poprawić osiągnięcie CR7. Wystarczy „jedynie”, że ponownie trafi do siatki, tym razem w domowym starciu przeciwko Realowi Sociedad. Zdaniem TOTALbet jest to zresztą scenariusz dość realny, kurs na takie zdarzenie bukmacher ustalił na poziomie 2.89. Wyżej w zestawieniu znajdują się jedynie dwaj klubowi koledzy Anglika – Joselu (2.41) oraz Rodrygo (2.55).

Jeśli zaś chodzi o rywalizację Realu Madryt z Realem Sociedad, jej zdecydowanym faworytem wydają się być gospodarze. Jak już zostało opisane powyżej, Królewscy – choć nie grają widowiskowo – pokonują kolejne przeszkody i po czterech seriach gier są jedyną drużyną La Ligi z kompletem punktów. Co ciekawe, będzie to natomiast pojedynek dwóch niepokonanych do tej pory ekip. Różnica polega na tym, że przybysze z Kraju Basków wygrali jak do tej pory zaledwie raz – 5:3 z Granadą tuż przed przerwą na reprezentację, pozostałe trzy mecze kończyli natomiast podziałem punktów. A trzeba pamiętać, że podopieczni Imanola Alguacila wcale nie grali przeciwko potentatom, remisowali bowiem kolejno z Gironą (1:1), Celtą Vigo (1:1) oraz Las Palmas (0:0). Przy okazji zbliżającego się starcia Realu Madryt z Realem Sociedad należy również uwzględnić, że oba kluby mają z tyłu głowy fakt, że już w środku tygodnia zainaugurują one rozgrywki fazy grupowej Ligi Mistrzów – Królewscy na Santiago Bernabeu podejmą Union Berlin, zespół z San Sebastian, także przed własną publicznością, zmierzy się z Interem Mediolan. Czy trenerzy obu zespołów zdecydują się z tego powodu na roszady i wystawienie kilku rezerwowych zawodników? Trudno powiedzieć, choć bez względu na to faworytem niedzielnego meczu jest w oczach ekspertów z TOTALbet klub ze stolicy. Kurs na zwycięstwo wicemistrzów Hiszpanii legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 1.67, w przypadku goście z Kraju Basków jest to 5.30.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Real – 1.67 remis – 4.15 Sociedad – 5.30

Podwójna szansa:

1X – 1.18 12 – 1.25 X2 – 2.12

Real strzeli gola:

tak – 1.15 nie – 4.95

Sociedad strzeli gola:

tak – 1.58 nie – 2.28

Strzelec gola:

Joselu (Real) – 2.41

Rodrygo (Real) – 2.55

Jude Bellingham (Real) – 2.89

Brahim Diaz (Real) – 3.85

Umar Sadiq (Sociedad) – 4.00

Fede Valderde (Real) – 4.60

Podane kursy mogą ulec zmianie.

