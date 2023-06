Otoczenie Roberta Lewandowskiego zabrało głos po sensacyjnych doniesieniach z Arabią Saudyjską w tle! Wszystko jasne

Złapaliśmy się za głowy, gdy dowiedzieliśmy się, co nawyprawiał Lewandowski. Nikt nie był w stanie go zatrzymać. Nieprawdopodobne

Koniec sezonu zawsze oznacza kolejne transfery, a co za tym idzie masę sensacyjnych wiadomości, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Jedna z nich, która pojawiła się w polskim i hiszpańskim internecie w poniedziałkowy poranek głosiła, że Saudyjczycy są zainteresowani pozyskaniem Roberta Lewandowskiego. Kluby z Bliskiego Wschodu ściągnęły już do siebie chociażby Cristiano Ronaldo i Karima Benzemę oraz stale pracują nad transferem Leo Messiego, więc zakusy na kapitana reprezentacji Polski mogły być wiarygodne dla wielu osób. "Sport.pl" postanowiło zapytać otoczenie Lewandowskiego, czy coś jest na rzeczy.

Sensacyjne doniesienia z Robertem Lewandowskim w tle. Otocznie Polaka zabiera głos

Szybko okazało się jednak, że podana informacja jest kompletnie nieprawdziwa. - To zwykła plotka. Nie ma żadnego tematu. - podał portal pytając osoby związane z Robertem Lewandowskim o ewentualne zainteresowanie oraz transfer do Al-Ittihad, do którego przenosi się Karim Benzema.

Otocznie Roberta Lewandowskiego zabrało głos po sensacyjnych doniesieniach z Arabią Saudyjską w tle! Wszystko jasne

Ponadto rozmówca portalu utrzymuje, że podobne informacje można napisać dziś o przynajmniej dziesięciu najlepszych zawodnikach na świecie, które z pewnością w swoich szeregach chcieliby zobaczyć Saudyjczycy, którzy nie mają zamiaru oszczędzać, aby jak najbardziej wypromować swoje zespoły oraz ligę.