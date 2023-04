Przed El Clasico. Robert Lewandowski wyrzuci Real z Pucharu Hiszpanii?

Przełamanie Lewandowskiego! Co za precyzja polskiego napastnika, świetnie to wymyślił i dał prowadzenie drużynie [WIDEO]

Będzie to piąte starcie tych rywali w obecnym sezonie. Dotychczas "Duma Katalonii" była lepsza trzykrotnie, "Królewscy" wygrali raz. Pierwsze "El Clasico" o stawkę z udziałem sprowadzonego latem Polaka odbyło się w połowie października. Wówczas w walce o ligowe punkty Real zwyciężył u siebie 3:1. Był to jedyny mecz Barcelony w obecnym sezonie ekstraklasy, w którym straciła więcej niż jedną bramkę. Kolejny raz odwieczni rywale spotkali się w styczniu w finale Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej. Wtedy takim samym wynikiem wygrali Katalończycy, którzy później zdobyli trofeum. Na początku marca, w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla, zwyciężyli po raz kolejny, tym razem 1:0, po samobójczym golu Brazylijczyka Edera Militao. Kilkanaście dni później doszło do drugiej ligowej konfrontacji - na Camp Nou Real prowadził przez ponad pół godziny, by ostatecznie przegrać jednak 1:2. Lewandowski brał udział w trzech z tych spotkań - z powodu kontuzji opuścił pierwszy mecz w Pucharze Króla. W pozostałych zdobył jedną bramkę i miał dwie asysty.

