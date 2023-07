Raczek zobaczył film z Robertem Lewandowskim i nie wytrzymał. Miażdżąca krytyka, "plastikowy człowiek"

Tomasz Raczek w mocnych słowach skomentował film "Lewandowski. Nieznany". Produkcja Amazon Prime, która od dłuższego czasu dostepna jest już na portalu streamingowym i wzbudza bardzo mieszane uczucia, a napewno nie zyskała ona sympatii uznanego krytyka, który postanowił mocno powiedzieć o filmie, a szczególnie o aspekcie przedstawienia w nim samego Lewandowskiego. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości.

Tomasz Raczek ostro o filmie Lewandowskiego. "Zobaczyłem plastikowego człowieka"

Jak stwierdził Raczek, film o Lewandowskim sam w sobie jest zły, a kapitan polskiej kadry przedstawiony w nim jest w sposób, w którym ciężko nazwać go jakimkolwiek liderem.

- Zobaczyłem zły film, to po pierwsze. Jako film jest źle zrobiony(...) Zobaczyłem plastikowego człowieka, co mnie potwornie rozczarowało. Pamiętałem fakt, że on jest kapitanem drużyny. Sam wiele razy byłem redaktorem naczelnym, dyrektorem i tak dalej, i wiem, jaka jest rola lidera, i wiem na czym polega porywanie ludzi. Wiem, jak ich pociągnąć, żeby mieli płonące oczy i chcieli wspólnie coś zrobić. Wiem, ile to wysiłku wymaga i jakie to jest ważne. I patrzę na tego Lewandowskiego i mówię... on nie ma żadnych kwalifikacji, żeby być szefem drużyny - powiedział Raczek w rozmowie z "Kanałem Sportowym".