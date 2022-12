Robert Lewandowski odpocznie od piłki dłużej niż zakładano! Wszystko już potwierdzone

Reprezentacja Polski na mistrzostwach świata w Katarze wyszła z grupy, ale już w 1/8 finału musiała uznać wyższość Francuzów, którzy ostatecznie dotarli do półfinału, więc już na pewno zagrają o medal mundialu – pytanie tylko, czy w finale, czy w meczu o 3. miejsce. Część Polaków, jak Kamil Glik czy Krystian Bielik, już wróciło nie tylko do treningów, ale i do ligowej rzeczywistości i grają w swoich klubach. Inni piłkarze wrócili do zespół, ale jeszcze nie grają, a część udała się na wakacje. Jednym z tych ostatnich jest Robert Lewandowski, który udał się z żoną na Malediwy. Kapitan polskiej kadry miał wrócić do Barcelony w środę, 14 grudnia, ale okazało się, że dostanie nieco więcej odpoczynku i do klubu będzie mógł wrócić dwa dni później, w piątek, o czym donosi hiszpański „As”.

Robert Lewandowski później wróci do klubu

Wszystko wskazuje na to, że Xavi dał po prostu swoim podopiecznym więcej wolnego. Wielu z nich późno zakończyło udział w mundialu w Katarze, a niektórzy wciąż mają do rozegrania tam dwa mecze (jak wspomniani Francuzi, z kadry których w Barcelonie występują Jules Kounde i Ousmane Dembele). W poniedziałek w Barcelonie trenowało zaledwie 6 zawodników pierwszego składu. W środę do klubu wrócą zawodnicy, którzy odpadli w fazie grupowej – Marc Andre ter Stegen (Niemcy), Ronald Araujo (Urugwaj) i Andreas Christensen (Dania). Robert Lewandowski, który z Polską awansował do 1/8 finału, wróci w piątek.

Xavi nieco dłużej poczeka na Hiszpanów (których na MŚ pojechało z Barcelony aż 8), Brazylijczyka Raphinię, Holendrów i oczywiście Francuzów. Pierwszy mecz po mundialowej przerwie Barcelona zagra 31 grudnia. Lewandowski, mimo że będzie w klubie 16 grudnia i tak w tym meczu nie zagra z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę.