Robert Lewandowski otworzy konto bramkowe w nowym sezonie? Eksperci nie mają wątpliwości!

Kursy TOTALbet: FC Barcelona – Cadiz CF

Choć FC Barcelona nie dokonała latem ogromnych wzmocnień, wciąż jest to jeden z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Nie ma jednak wątpliwości, że na inaugurację nowych rozgrywek podopieczni Xaviego rozczarowali. Wyjazdowe starcie z Getafe generalnie nie mogło się zresztą podobać – gospodarze grali agresywnie, momentami wręcz brutalnie, a wszystko to przy aprobacie arbitra. Katalończycy nie pozostawali dłużni, czego efektem była czerwona kartka otrzymana przez Raphinhę, który zdzielił rywala łokciem prosto w głowę. W całym spotkaniu mało było jednak „piłki w piłce”, a od mistrza Hiszpanii możemy oczekiwać tego, że nawet przy tak fizycznej grze prezentowanej przez rywala będzie w stanie przejąć kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. W minioną niedzielę Dumie Katalonii ta sztuka zdecydowanie się nie udało, co poskutkowało pierwszą w nowym sezonie stratą punktów. Niewątpliwie rozczarował także Robert Lewandowski, który przez zdecydowaną większość tego spotkania był niewidoczny, co oznacza, że na swoje premierowe trafienie w obecnej kampanii będzie musiał jeszcze poczekać. Czy nastąpi to już podczas niedzielnego, domowego pojedynku z Cadiz CF? Zdaniem TOTALbet jest to prawdopodobne, kurs na taki rozwój wypadków wynosi bowiem 1.51. Zdecydowanym faworytem całego meczu będzie natomiast Blaugrana. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na Lewego i spółkę płaci 1.22 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej gości wyniesie natomiast aż 14.00 zł!

i Autor: TOTALbet

Trudno dziwić się takim przypuszczeniom, skoro cały zespół z Kadyksu wyceniany jest niżej niż choćby stoper Barcelony – Ronald Araujo. Cadiz w ubiegłym sezonie do samego końca rozpaczliwie bronił się przed spadkiem, co ostatecznie mu się udało. Żółta Łódź Podwodna zajęła ostatecznie czternastą lokatę, ale jej przewaga nad zdegradowanym Realem Valladolid wyniosła raptem dwa punkty. Nowy sezon podopieczni Sergio rozpoczęli jednak od zwycięstwa, pokonując przed własną publicznością Deportivo Alaves 1:0. To oznacza, że do niedzielnego meczu to goście przystąpią z wyższej pozycji w ligowej tabeli. Naturalnie nie będzie to natomiast miało realnego przełożenia na boiskowe wydarzenia, boiskowe wydarzenia zdominują bowiem gospodarze. Piłkarze w żółto-niebieskich strojach zapewne ograniczą się do głębokiej defensywy oraz nielicznych wypadów pod bramkę ter Stegena. Czy taka taktyka ma szansę powodzenia? Niewykluczone, choć nie ma najmniejszych wątpliwości, że każde inne rozstrzygnięcie niż wygrana Barcelony byłoby rozpatrywane w kategoriach ogromnej niespodzianki. Doskonale obrazują to zresztą kursy przygotowane przez TOTALbet, który wygraną gości z Andaluzji „wycenił” na 14.00!

Sonda Czy Robert Lewandowski ponownie wywalczy koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej? Tak Nie Trudno powiedzieć

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Barcelona – 1.22 remis – 7.20 Cadiz – 14.00

Podwójna szansa:

1X – 1.05 12 – 1.11 X2 – 3.80

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.05 nie – 8.25

Cadiz strzeli gola:

tak – 2.08 nie – 1.70

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 1.51

Ansu Fati (Barcelona) – 2.28

Lamine Yamal (Barcelona) – 2.70

Fermin Lopez (Barcelona) – 2.75

Ilkay Guendogan (Barcelona) - 2.89

Ferran Torres (Barcelona) – 2.90

