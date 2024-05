Robert Lewandowski takiego policzka nie otrzymał jeszcze nigdy. Złość aż od niego bije, trudno to zrozumieć

Anna Lewandowska pochwaliła się tym, co zrobiła jej córka. Nieznany talent Klary, musiała to pokazać!

FC Barcelona przegrała ten sezon, ale w końcówce ma jeszcze o co walczyć. Drużyna Roberta Lewandowskiego do końca musi rywalizować o wicemistrzostwo Hiszpanii z Gironą, które pozwoli jej wystąpić w przyszłorocznym Superpucharze Hiszpanii, za czym idą konkretne pieniądze. Z kolei Polak wciąż ma szansę na obronę nagrody dla króla strzelców. To prestiżowe trofeum z pewnością jest na jego celowniku, co pokazał zaangażowaniem w poniedziałkowym meczu z Realem Sociedad. Nie udało mu się jednak strzelić ważnego gola, choć miał ogromny wkład w trafienie Lamine'a Yamala na 1:0. Najprawdopodobniej to on wykonywałby rzut karny, który został podyktowany dla Barcelony w doliczonym czasie gry, ale było to niemożliwe przez zmianę, jakiej w 76. minucie dokonał Xavi. Już wtedy "Lewy" nie ukrywał niezadowolenia, czemu trudno się dziwić.

Trudny mecz dla Barcelony i Roberta Lewandowskiego. Polak cichym bohaterem

Robert Lewandowski otrzymał kolejny policzek

Polski napastnik w klasyfikacji strzelców traci do prowadzącego Artioma Dowbyka z Girony trzy gole. Teraz na poprawę sytuacji zostały mu tylko trzy kolejki, a hiszpańscy dziennikarze stwierdzili nawet, że Lewandowski po zmianie był wściekły. Xavi został o to zapytany na pomeczowej konferencji i tłumaczył się względami taktycznymi, jednak fakty są bezlitosne. W ostatnich pięciu meczach ligowych, w których grał Polak, aż czterokrotnie był zdejmowany z boiska. To sytuacja bez precedensu, do której Lewandowski nie jest przyzwyczajony.

Lewandowski może być wściekły

Przez całą karierę na najwyższym poziomie były piłkarz m.in. Bayernu Monachium i Borussii Dortmund był typem zawodnika, który grał całe mecze. Wyćwiczony organizm pozwalał mu wytrzymać wysokie obciążenia i śrubować kolejne rekordy, ale w tym sezonie jest inaczej. Aż 11 razy we wszystkich rozgrywkach Lewandowski był zmieniany przez trenera, który nie widzi jednak w tym nic złego. - Robert wykonał bardzo dobrą robotę w tym meczu. Rozumiem jego złość. Mnie też nie podobało się, gdy jako piłkarz byłem zmieniany. Ale to ja jestem trenerem i ja decyduję. Myślałem o dobru drużyny w tamtym momencie - tłumaczył się Xavi po starciu z Realem Sociedad.