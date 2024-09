Słowa Lewandowskiego odbiły się echem na całym świecie! Zbieraliśmy szczęki z podłogi. Ogromne poruszenie po zaledwie kilku zdaniach

Robert Lewandowski zrobił to tuż po meczu. Wielki gest Polaka w kierunku kontuzjowanego ter Stegena

W ostatnich dniach uwagę kibiców FC Barcelony przykuła m.in. kontuzja Marc-Andre Ter Stegena, który wypada z gry na długie miesiące przez uraz, którego nabawił się w meczu ligowym z Villarreal. Internauci natychmiast udali się do Wojciecha Szczęsnego, błagając go o to, aby ten wrócił z piłkarskiej emerytury i stanął między słupkami "Dumy Kataloni". Bardziej uważnym internautom nie umknął jednak wywiad Roberta Lewandowskiego, którego ten udzielił po zakończeniu ostatniego spotkania. Słowa kapitana reprezentacji Polski odbiły się w sieci szerokim echem i nie brakuje osób nie mogących wyjść z podziwu, jak napastnik Barcelony znakomicie sobie radzi udzielając wywiadów w języku hiszpańskim. W zaledwie kilkanaście godzin od opublikowania filmiku z Lewandowskim na platformie "X", materiał uzyskał ponad 1,2 mln wyświetleń.

Przez kilkanaście pierwszych sekund nagrania, dziennikarz zadaje pytanie Lewandowskiemu, nie oszczędzając go i narzucając szybkie tempo wypowiadanych przez siebie słów. Kapitan reprezentacji Polski zrozumiał jednak wszystko i natychmiast zaczął odpowiadać mu po hiszpańsku, płynnie wypowiadając kolejne słowa i tworząc złożoną, sensowną wypowiedź. - Jego hiszpański jest taki dobry - zauważył z wielkim podziwem jeden z internautów, który opublikował nagranie na platformie "X".

W sekcji komentarzy nie brakuje wpisów, w których internauci okazują Lewandowskiemu szacunek za to, że ten nie tylko szybko nauczył się języka hiszpańskiego, ale również chętnie się nim posługuje, dążąc do jak najlepszego zgrania się z kolegami z drużyny oraz kibicami. - Mam ogromny szacunek dla osób, które mówią innymi językami, zwłaszcza jeśli nie znają ich płynnie, ale nadal używają danego języka, aby okazać szacunek i jednocześnie się doskonalić. - zaznaczył jeden z internautów. Robert Lewandowski przeniósł się do Barcelony w lipcu 2022 roku, a więc ma za sobą dopiero 2 lata nauki języka hiszpańskiego.