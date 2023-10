Starcie gigantów na Stadionie Olimpijskim. Kto zgarnie komplet punktów w El Clasico?

Kursy TOTALbet: FC Barcelona – Real Madryt

Choć po 10 seriach gier obecnego sezonu La Ligi FC Barcelona jest jedynym zespołem, który nie zaznał jeszcze goryczy porażki, w ligowej tabeli zajmuje dopiero trzecią lokatę – za Realem Madryt oraz rewelacyjną Gironą. Podopieczni Xaviego do odwiecznego rywala tracą jednak tylko punkcik, dzięki ewentualnej wygranej w El Clasico będą mogli zatem przeskoczyć Los Blancos. O to nie będzie natomiast łatwo. Tym bardziej, że Blaugrana boryka się obecnie z poważnymi problemami kadrowymi. W sobotnim szlagierze z pewnością nie zobaczymy Julesa Kounde, którego z powodu kontuzji kolana nie zobaczymy na murawie przez dłuższy czas. Do zdrowia wracają co prawda Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha i Frenkie de Jong, ale decyzje co do ich ewentualnych występów zapadną zapewne dopiero w ostatniej chwili. Nawet jeśli okażą się jednak zdolni do gry, trudno powiedzieć czy „z marszu” będą w stanie wejść na swój najwyższy poziom. Trzeba przy tym podkreślić, że nawet bez tych piłkarzy Duma Katalonii radzi sobie w ostatnich tygodniach bardzo dobrze, wygrywając cztery z poprzednich pięciu meczów. Xavi potrafi zresztą kreować nowe gwiazdy, a najnowszą z nich może okazać się Marc Guiu. 17-latek pojawił się na murawie w końcówce ligowego starcia z Athletikiem Bilbao, a chwilę później swoim premierowym trafieniem w La Lidze zapewnił drużynie zwycięstwo. Zdaniem TOTALbet także i w Klasyku ma on szansę na trafienie do siatki – kurs na to wynosi 3.17, a Guiu zajmuje w tym zestawieniu ósmą lokatę. Najbardziej prawdopodobnym strzelcem jest wg TOTALbet Robert Lewandowski (2.09).

Znacznie mniej problemów kadrowych jest przed sobotnim hitem w obozie Realu Madryt. Od wielu tygodni wiadomo, że wicemistrzowie Hiszpanii będą musieli radzić sobie bez Edera Militao oraz Thibaut Courtoisa, którzy leczą zerwane więzadła krzyżowe. Po wtorkowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Sportingowi Braga pojawiły się niepokojące doniesienia, wg których urazu miał doznać Jude Bellingham. Rewelacyjnie spisujący się Anglik opuścił murawę tuż przed końcem meczu, tłumacząc to drobnymi problemami z mięśniem przywodziciela. Na pomeczowej konferencji nastroje uspokoił jednak Carlo Ancelotti, który zapewnił, że 20-latek będzie gotowy na starcie z Barceloną. - Murawa była trochę miękka, więc miał mały problem z przywodzicielem. Jednak to nic specjalnego, był tylko trochę przeciążony, ale Klasyk nie jest zagrożony. Czuje się dobrze – powiedział włoski szkoleniowiec. Z pewnością jest to znakomita informacja dla wszystkich związanych z madryckim klubem, Bellingham jest bowiem w tym sezonie w morderczej formie, strzelając we wszystkich rozgrywkach aż 11 goli i dorzucając do tego 3 asysty. Nawet z nim w składzie gościom o zwycięstwo na Stadionie Olimpijskim nie będzie łatwo. TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na triumf Królewskich płaci bowiem 2.70 zł. Analogiczna stawka w przypadku triumfu Barcelony wynosi z kolei 2.55 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Barcelona – 2.55 remis – 3.75 Real – 2.70

Podwójna szansa:

1X – 1.48 12 – 1.29 X2 – 1.49

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.21 nie – 4.15

Real strzeli gola:

tak – 1.21 nie – 4.10

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 2.09

Vini Jr (Real) – 2.80

Joselu (Real) – 2.89

Ferran Torres (Barcelona) – 2.89

Jude Bellingham (Real) – 2.94

Joao Felix (Barcelona) – 2.99

Podane kursy mogą ulec zmianie.

