Tak Niemcy piszą o Lewandowski. Wskazali jeden szczegół

Robert Lewandowski budzi wielki podziw w całej piłkarskiej Europie. Zawodnik reprezentacji Polski zmierza po koronę króla strzelców hiszpańskiej ekstraklasy, a jego strzeleckie popisy nie sprowadzają się wyłącznie do LaLigi, ale także do Ligi Mistrzów. W spotkaniu przeciwko Crvenej Zvezdzie, polski piłkarz ustrzelił dwie bramki, a niemieckie media postanowiły skomentować jego postawę. To co napisali dziennikarze nie pozostawia złudzeń.

Niemcy podsumowali Lewandowskiego. Zwracają uwagę na pewien szczegół

Zdaniem niemieckich dziennikarzy, dobra postawa Lewandowskiego spowodowana jest jego współpracą z obecnym trenerem Blaugrany - Hansi Flickiem. Panowie mieli już wiele sukcesów w trakcie współpracy w Bayernie Monachium i zdaje się, że kontynuują to co robili w Bawarii w Katalonii, czego efektem jest fakt znakomitej gry Barcelony.

- Związek Lewandowskiego i Flicka strzelił już 102 gole w 87 meczach. Idealne połączenie - pisze niemiecki Eurosport.

Swoje pochwały w kierunku Lewandowskiego kieruje także Hansi Flick. Mimo doświadczenia Polaka, także hiszpańskie media są przekonane, że Polak pogra w Barcelonie jeszcze przez dłuższy czas.

- Lewandowski za nic w świecie nie zamierza odejść, a kontrakt tylko mu w tym pomaga - oznajmił "Sport".

