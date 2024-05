Transfer Kyliana Mbappe coraz bliżej. Tyle ma wynosić pensja Francuza w nowym klubie

Oficjalne ogłoszenie przejścia niespełna 26-letniego gwiazdora do klubu z Madrytu, nastąpi najprawdopodobniej po finale Ligi Mistrzów z udziałem „Królewskich”, który odbędzie się 1 czerwca w Londynie, a ich rywalem będzie Borussia Dortmund. Gorączka związana ze zmianą barw klubowych przez francuską gwiazdę jednak rośnie. Angielski "SkySports" poinformował o kwocie jaką ma zarabiać Mbappe w Madrycie. Będzie ona wynosić 15 mln euro netto ze sezon. To znacznie mniej niż miał w Paryżu, bo tam inkasował krocie.

Według nieoficjalnych informacji, po przedłużeniu kontraktu w maju 2022 roku mógł zarabiać nawet... 90 mln euro rocznie. Właściciele PSG, szejkowie z Kataru chcieli wówczas za wszelką cenę zatrzymać piłkarza w Paryżu. W Madrycie oprócz rocznej pensji Mbappe zainkasuje odpowiednią kwotę za podpis pod umową, bo przechodzi do Realu na zasadzie wolnego transferu. Francuski skrzydłowy spędził w PSG sześć sezonów w czasie których sześć razy był mistrzem Francji. Wcześniej wywalczył również ten tytuł jeden raz z AS Monaco. Do tej pory ani razu nie wygrał Ligi Mistrzów, co zapewne też ma duży wpływ na jego wybór klubu. Z Realem będzie mu o to dużo łatwiej.

