Wielki rywal Lewandowskiego postradał rozum?! Gwiazdor Realu zaatakował własnego trenera! Nagranie wstydu

Dla Antonio Rudigera ostatnie dni nie są dobre. W sobotę (1 lutego) doznał kontuzji już w 15. minucie meczu z Espanyolem, a jego Real Madryt sensacyjnie przegrał w Barcelonie 1:0. Z powodu urazu niemiecki obrońca nie zagra w środowym ćwierćfinale Pucharu Króla z Leganes, ale dzień przed meczem i tak zrobiło się o nim głośno. Wszystko za sprawą nagrania z treningu, na którym kilka razy policzkuje wyraźnie zaskoczonego i niezadowolonego z tego powodu członka sztabu "Królewskich"!

Filmik udostępniony przez hiszpańskie medium "ElDesmarque" błyskawicznie rozszedł się po internecie. W niecałą dobę odtworzono go ponad 500 tysięcy razy! Zdecydowana większość kibiców była oburzona postawą piłkarza, czemu trudno się dziwić.

"Ci, którzy twierdzą, że Gavi jest agresywnym graczem, mają go w swojej drużynie" - ironizował pod nagraniem z Rudigerem jeden z kibiców Barcelony. Właśnie jego wpis stał się viralem. "On starszemu chłopu liścia sprzedał?" - nie dowierzali polscy internauci. Niektórzy fani Realu starali się mimo wszystko tłumaczyć niemieckiego obrońcę.

"Przecież grali w gierkę zadaniową, w której po przegranej dostawało się liścia od każdego, a trener brał udział" - próbowali tłumaczyć sytuację, jednak postawa i mimika członka sztabu "Królewskich" nie wskazuje na to, aby się na to godził. Rudiger go szarpał i nie puszczał, plaskacza "wypłacił" dwa razy, a po wszystkim jeszcze miał pretensje do poruszonego mężczyzny. Całą sytuację można obejrzeć i ocenić poniżej.

Los que dicen que Gavi es un jugador agresivo tienen a esto en su equipo pic.twitter.com/RSbl0eDQ8Z— Álex (@LxoMessismoFCB) February 4, 2025