Wojciech Szczęsny wprost o debiucie w meczu z Sevillą! Nie pozostawił złudzeń, takiej deklaracji oczekiwali kibice

Wojciech Szczęsny z jasną deklaracją. Kibice nie mogą się doczekać!

Koniec przerwy reprezentacyjnej to na pewno nie koniec wielkich emocji dla polskich kibiców. Wszyscy czują, że zbliża się dzień, w którym Wojciech Szczęsny może zadebiutować w barwach FC Barcelona i wraz z Robertem Lewandowskim przejść do historii, bowiem wcześniej takie wydarzenie nigdy nie miało miejsca. Ba! Obecnie to właśnie Polacy są najliczniejszą grupą obcokrajowców w „Dumie Katalonii”, która choć ma w zespole reprezentantów Francji, Brazylii, Urugwaju, Niemiec, Danii czy Holandii, to właśnie są to pojedyncze przypadki. Wojciech Szczęsny nie miał żadnej gwarancji, że przychodząc do FC Barcelona będzie miał miejsce w składzie, ale nikt nie ma wątpliwości, że przewyższa on swoimi umiejętnościami Inakiego Penę i fani liczą na to, że prędzej czy później to Polak stanie w bramce zamiast Hiszpana. Sam Szczęsny już zadeklarował, że jest na to gotowy!

W momencie, gdy Wojciech Szczęsny przychodził do Barcelony i odbywał pierwsze zajęcia, pojawiło się w hiszpańskich mediach sporo spekulacji o tym, że Polak może zadebiutować tuż po przerwie reprezentacyjnej, 20 października, w meczu przeciwko Sevilli. Niedawno pojawiły się wieści od byłego pracownika tego klubu, że debiut wcale może nie nadejść tak szybko, jak chcieliby tego niektórzy fani. Sam zawodnik zapewnił jednak fanów, że od teraz w każdej chwili będzie gotowy na to, by pojawić się na boisku – jeśli będzie, to już we wspomnianym meczu z Sevillą!

Szczęsny zadebiutuje przeciwko Sevilli? Wszystko już tylko w rękach trenera!

W rozmowie z katalońską telewizję TV3 Polak zapewnił, że jest gotowy do gry. – Tak, przygotowywałem się przez te dwa tygodnie, aby być gotowym. To, czy zagram czy nie, to decyzja trenera, którą muszę uszanować, ale trenuję, aby zagrać w tym meczu i mentalnie jestem już gotowy – zapewnił bez wahania Wojciech Szczęsny – Za mną bardzo miłe dni. Oczywiście początki były trudne z fizycznego punktu widzenia, zwłaszcza dla bramkarza, którzy pracuje samotnie. Ale kiedy dołączyłem do grupy, było już bardzo przyjemnie i pobudzająco, ponieważ grasz w różne gry i żartujesz ze swoimi kolegami z drużyny – dodał. Mecz z Sevillą już w niedzielę, 20 października, o 21:00. Później Barcelonę czeka bardzo intensywny czas – 23 października zagra z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów, a 26 października z Realem Madryt w LaLidze.