Wojciech Szczęsny zadziwił przed debiutem w Barcelonie. Te słowa obiegły całą Hiszpanię, można pęknąć ze śmiechu!

Wojciech Szczęsny jest coraz bliższy debiutu w Barcelonie. Były bramkarz reprezentacji Polski przymierzany jest do wystąpienia w starciu przeciwko Sevilli, a jeśli to się nie wydarzy, to będzie przymierzany do starcia z Realem Madryt. El Clasico to jeden z najważniejszych meczów na kontynencie europejskim, który budzi ciekawość na całym świecie. Jak w kwestii występu z "Królewskimi" wypowiada się Szczęsny? Jego komentarz wzbudzi uśmiech na niejednej twarzy, cała Hiszpania to usłyszała!

Wojciech Szczęsny zagra z Realem? Co za słowa Polaka

Polak przez część hiszpańskich mediów typowany jest do występu przeciwko Sevilli. Odmiennego zdania jest jeden z byłych pracowników Barcelony, który wskazuje na to, że były golkiper Romy i Juventusu będzie musiał poczekać na swoją grę w barwach klubu.

- Nie nastawiałbym się, że Szczęsny wystąpi tak szybko. Nie grał przez jakiś czas, był przecież na emeryturze, zanim trafił do Barcy, więc jestem pewien, że klub będzie wolał poczekać, aż Polak będzie w bardzo dobrej, optymalnej dyspozycji - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" były pracownik klubu - Aurali Altimira.

Jeśli Polak nie zadebiutuje w meczu z Sevillą, kolejną szansą w lidze hiszpańskiej będzie starcie z Realem. Jak czuje się z tym Polak? Jak powiedział hiszpańskim mediom, w żartobliwym tonie, cieszy się, że będzie miał okazję zobaczyć El Clasico z innej pozycji, niż czysto kibicowskiej.

- Fajne jest to, że nie muszę już płacić za bilet, więc jestem bardzo szczęśliwy - wypalił polski golkiper w rozmowie z katalońską TV3.