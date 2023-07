Znaleźli następcę dla Lewandowskiego! Media podają pilną wiadomość, Barcelona coraz bliżej transferu!

Robert Lewandowski doczeka się swojego następcy w barwach Barcelony! Jak podaje słynny dziennikarz, Fabrizio Romano, klub ze stolicy Katalonii jest coraz bliższy pozyskania nowego napastnika, który w przyszłości mógłby zastąpić kapitana polskiej kadry. Drużyna miała osiągnąć porozumienie z zawodnikiem i jego klubem i już niebawem powinniśmy mieć potwierdzenie transferu!

Robert Lewandowski doczeka się następcy! Barcelona finalizuje transfer

Mimo że Robert Lewandowski został królem strzelców hiszpańskiej LaLigi, to po powrocie do klubu z mundialu w Katarze miał dość duży problem z tym, aby znaleźć bramkostrzelność. Klub ceni sobie Polaka, jednak nie chce dopuścić ponownie do sytuacji, w której to Polak jest jedynym napastnikiem w kadrze i w związku z tym zaczął szukać piłkarza, który mógłby się uczyć od piłkarza reprezentacji Polski, a w przyszłości go zastąpić. Wybór padł na napastnika Athletico Paranaense, Victora Roque. Brazylijczyk, zdaniem Fabrizio Romano, dogadał się z przedstawicielami hiszpańskiej LaLigi, a jego drużyna wyraziła zgodę na transfer. Jak donosi "Mundo Deportivo", piłkarz będzie kosztował klub około 45 milionów euro z bonusami.