41-krotny reprezentant Polski powiedział dość. Publicznie ogłosił koniec, nie ma już odwrotu

Reprezentant Polski przejdzie do giganta światowej piłki? Co za doniesienia! Piłkarz komentuje plotki!

"Mierzej" w 2011 roku przeszedł z Polonii Warszawa do Trabzonsporu, gdzie spędził trzy lata i grał na bardzo solidnym poziomie. Turcję zamienił na saudyjski Al-Nassr, skąd miał wrócić do Europy, ale przeprowadził się niewiele dalej, bo do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Następnie była Australia, a od 2018 roku Mierzejewski gra w Chinach. Wcześniej występował m.in. w Shanghai Shenhua, a w zeszłym roku trafił do Henan FC. Tam zdążył zagrać 51 meczów, strzelić 9 goli i zanotować 16 asyst. Polski pomocnik poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że niedługo ten licznik stanie. 36-latek ogłosił koniec gry w zespole Henan.

Klub z Zhengzhou zajmuje 10. miejsce po 28 kolejkach chińskiej SuperLigi. Następny mecz rozegra w najbliższą niedzielę o godzinie 8:30 polskiego czasu Henan zmierzy się z Changchun Yatai. To ma być ostatni mecz Mierzejewskiego w tym klubie, nie wiadomo, jaki będzie jego kolejny krok.

Mierzejewski to były kadrowicz. W reprezentacji Polski zagrał łącznie 41 meczów, w których strzelił trzy gole. Był uczestnikiem Euro 2012, a ostatni mecz zagrał rok później. Było to spotkanie ze Słowacją (15 listopada 2013), przegrane 0:2 we Wrocławiu. Był to też debiut na selekcjonerskiej ławce Adama Nawałki.

Next game will be the last one for me in Henan jersey 💪⚽️ pic.twitter.com/2lww21EriI— Adrian Mierzejewski (@adrianmierzej86) October 24, 2023