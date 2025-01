Adam Nawałka ponownie poprowadzi reprezentację Polski! Wiemy, kiedy mecz i kto będzie rywalem, legenda na boisku

Arkadiusz Milik walczy z kolejnym urazem i ogromnym pechem. To on zajmie miejsce Polaka w Juventusie Turyn?

Nawałka był trenerem reprezentacji Polski w latach 2013-2018. W tym czasie awansował na Euro 2016 i mistrzostwa świata 2018. Na tym pierwszym turnieju poprowadził biało-czerwonych do ćwierćfinału i do dziś nie brakuje głosów, że na boiskach we Francji mogliśmy oglądać najlepszą naszą kadrę w XXI wieku.

Nic więc zatem dziwnego, że wielu kibiców tęskni za tym selekcjonerem do dziś. Dla tych fanów mamy więc znakomitą informację - Nawałka za kilka miesięcy ponownie poprowadzi reprezentację Polski! Jak informuje portal meczyki.pl, Nawałka będzie trenerem biało-czerwonych w meczu z Brazylią.

Adam Nawałka poprowadzi Polskę w meczu z Brazylią

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale... nie będzie to potyczka pierwszych reprezentacji. Na boisku mają się pojawić piłkarskie legendy oraz gwiazdy show biznesu. W składzie Brazylii będzie można podziwiać m.in. samego Ronaldinho, z kolei wśród biało-czerwonych chociażby Jakuba Błaszczykowskiego czy Kamila Grosickiego.

"Trener Nawałka chce zebrać jak najbardziej aktywny sportowo skład, żeby nie było wstydu z kondycją i planuje ten mecz wygrać. Ciekaw jestem nazwisk, które poza Ronaldinho uda się zorganizować Brazylijczykom" - napisał na platformie "X" Samuel Szczygielski, dziennikarz wspomnianego portalu meczyki.pl.