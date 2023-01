Anna Lewandowska już nie ukrywa córek. Pierwszy raz pokazała ich całe twarze! Jedno słowo wystarczyło

Oto faworyci do objęcia reprezentacji Polski. Padły konkretne nazwiska. Jest i wyjście awaryjne

Co za wyznanie

Anna Lewandowska od narodzin obu córeczek decydowała się na jedną bardzo ważną rzecz. Od momentu, kiedy dziewczynki przyszły na świat, Lewandowska unika pokazywania wizerunku swoich córeczek. W końcu jednak zdecydowała się na pokazywanie ich wizerunku. Trenerka fitness postanowiła przysłonić jednak część twarzy dziewczynek przy użyciu… emotikon dostępnych na portalu społecznościowym. Zasłoniła im oczy okularami przeciwsłonecznymi.

Anna Lewandowska pokazała twarze córek. Przysłoniła je tylko okularami przeciwsłonecznymi

Trenerka fitness nie ukrywa, że rodzina jest dla niej niezwykle ważna. Fotografia, która prezentowała całą rodzinę, została podpisana bardzo wymownie. Do odpowiedniego komentarzu potrzebne było tylko jedno słowo. - Love – napisała Lewandowska, co znaczy ni mniej, ni więcej tylko tyle, co „miłość”.

i Autor: Instagram Anna Lewandowska i Robert Lewandowski z córkami