Anna Lewandowska powiedziała o swoim największym marzeniu! Prawda wyszła na jaw, może to zrobić już niebawem!

Anna Lewandowska postanowiła udzielić szczerej wypowiedzi dla portalu "Party.pl". W rozmowie z portalem trenerka i ukochana kapitana polskiej kadry - Roberta Lewandowskiego - postanowiła powiedzieć o swoim największym marzeniu. Okazuje się, że trenerka jest w trakcie realizacji bardzo dużego projektu, który ma wielkie szanse powodzenia! Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

Anna Lewandowska szczerze o największym marzeniu. Jest w trakcie realizacji!

Jak powiedziała Lewandowska, jej największym marzeniem jest obecnie podbój zagranicznych rynków i jest to jej największe marzenie zawodowe.

- Tak, to jest chyba największe moje marzenie. W naszej firmie chyba ja najczęściej zadaję pytanie: „Czy to już, czy kiedy?”. Chyba mi najbardziej zależy ze wszystkich - mówi Lewandowska.

Jak przekonuje Lewandowska, jest w trakcie realizacji nowego projektu, który już niebawem zostanie ogłoszony i może stać się hitem.

- Natomiast takie są plany, żeby wejść na Hiszpanię, żeby spróbować chociaż wystąpić w Sephorze hiszpańskiej. Nie ukrywam, że jest to moje marzenie. Plany to też jeśli chodzi o rozwój. Śledzimy trendy, zmieniamy wiele rzeczy, zmieniamy opakowania na bieżąco. No i wchodzi z czymś naprawdę nowy, co mogę tylko podpowiedzieć, że będzie coś poniekąd kojarzonego ze mną… - mówi Lewandowska.