Anna Lewandowska spędziła niezwykłe chwile z córką. Tak nazwała Klarę, była ogromnie szczęśliwa z jej dokonań

Anna Lewandowska pokazuje, że mimo odnoszenia sukcesów wciąż można nie osiadać na laurach i starać się sięgać po więcej. Trenerka fitness, a w przeszłości odnosząca duże sukcesy na arenie międzynarodowej zawodniczka karate, ma obecnie na Instagramie miliony obserwujących. Część ciekawa jest tego, jak wygląda życie rodzinne najlepszego polskiego piłkarza, inni natomiast chętnie korzystają z wiedzy, jaką Lewandowska dzieli się w mediach społecznościowych na temat zdrowego trybu życia, odżywiania i treningów. Swoje przedsięwzięcia zawodowe łączy ona także z wychowaniem dwójki córek, Klary oraz Laury. Wygląda na to, że starszą z nich już skutecznie zaraziła zapałem do treningów!

Anna Lewandowska pokazała wyjątkowe zdjęcie

Dla Anny i Roberta Lewandowskich rodzina jest niezwykle ważna, co podkreślają oni bardzo często w wywiadach, rozmowach czy choćby postach w mediach społecznościowych. Nic dziwnego, że przykładają oni dużą wagę do wychowania córek, a przeprowadzka do Barcelony po transferze Lewandowskiego była dla nich dużym wyzwaniem także ze względu właśnie na Klarę oraz Laurę.

Anna Lewandowska już nie raz pokazywała zdjęcia i filmy, jak stara się zachęcać córki do naśladowania jej podczas ćwiczeń. Tym razem pokazała zdjęcie, jak starsza z córek, Klara, wykonuje razem z nią tzw. „mostek”. Na zdjęciu widać, jak duża jest już urodzona w 2017 pierwsza z córeczek sportowej pary. Anna Lewandowska opatrzyła zdjęcie także odpowiednim opisem – Mała ja. Najlepszy partner do treningów! – napisała zachwycona trenerka.