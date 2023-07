Arkadiusz Milik nie miał oporów, aby w taki sposób wypowiedzieć się o Lewandowskim. Jego słowa odbiją się szerokim echem

Kulesza odniósł się do afery ze Stasiakiem! Oficjalny komunikat szefa PZPN

Choć walka o europejskie puchary już trwa, najwięksi z największych dopiero za kilka tygodni wejdą do gry. Na razie niektórzy piłkarze mogą cieszyć się jeszcze z wolnych chwil i poświęcać czas rodzinie, ale niebawem ta sielanka się skończy. Przygotowania do kolejnego sezonu ruszą pełną parą i czasu na odpoczynek ponownie będzie jak na lekarstwo. Do treningów lada moment wrócą zawodnicy i FC Barcelona i Juventusu.

W obu klubach reprezentacja Polski ma swoich przedstawicieli. Co więcej, zarówno hiszpańska jak i włoska ekipa udadzą się na tournee po Stanach Zjednoczonych, gdzie zmierzą się w bezpośredniej rywalizacji. Włoscy dziennikarze wykorzystali ten fakt, aby zapytać Arkadiusza Milika o Roberta Lewandowskiego. - To niesamowity napastnik, który występował w dużych zespołach. Jest wielu piłkarzy, którzy grają dobrze przez jeden lub dwa sezony, a on potwierdza swoje umiejętności przez 10 ostatnich lat - powiedział napastnik Juventusu.

- Zawsze jest niebezpieczny, zwłaszcza w polu karnym. W reprezentacji mogę się wiele od niego nauczyć. Nie mogę już doczekać się, kiedy zagram przeciwko niemu - podkreślił napastnik reprezentacji Polski. Milik wypowiedział się także o swojej przyszłości w ekipie "Starej Damy". - Mamy wielu zawodników z dużą jakością, którzy mogą strzelić wiele goli. Będzie więc duża rywalizacja, ale ostatecznie najważniejsza jest drużyna. Oczywiście, że chciałbym grać w każdym meczu, ale to trener zadecyduje, kto wyjdzie na boisko - ocenił Polak.