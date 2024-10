Arkadiusz Milik wraca do zdrowia? Juventus Turyn wydał komunikat w sprawie polskiego napastnika

Czesław Michniewicz wypalił z całej siły, a już teraz piszą o kłopotach! To co powiedział, może kosztować go wiele

Wszystko zaczęło się przed EURO

Milik był powołany do szerokiej kadry Biało-czerwonych na EURO 2024. Jednak na początku meczu towarzyskiego z Ukrainą doznał kontuzji kolana. Z tego powodu selekcjoner Michał Probierz nie zabrał go na turniej. Piłkarz poddał się operacji łękotki. Wydawało się, że zawodnik wróci do gry na początku nowego sezonu. Tyle że nic z tych zapowiedzi nie wyszło. Kiedy zatem możliwy jest powrót polskiego napastnika? Zapowiada się, że nie nastąpi to w najbliższym czasie.

Jak pech to pech

Informacje na temat stanu jego zdrowia są niepokojące. Teraz Juventus wydał komunikat w tej sprawie. - Arkadiusz Milik przeszedł artroskopowe zaszycie pozostałości łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. Operację przeprowadził profesor Pier Paolo Mariani w klinice Villa Stuart. Towarzyszył mu doktor Luca Stefanini z Juventusu. Czas rekonwalescencji zostanie określony po kolejnych badaniach klinicznych - czytamy w komunikacie opublikowanym przez klub z Turynu.

