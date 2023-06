Atak na Roberta Lewandowskiego nadszedł z niespodziewanej strony. Jakub Kosecki mocno mu wygarnął. Mogło zaboleć

Temat klęski reprezentacji Polski w Mołdawii będzie ciągnął się jeszcze długimi tygodniami. Nigdy wcześniej biało-czerwona kadra nie skompromitowała się aż tak bardzo. Porażka była o tyle bardziej zaskakująca, że po pierwszej połowie podopieczni Fernando Santosa prowadzili 2:0, a Mołdawia nie potrafiła wyjść z własnej połowy boiska. Sytuacja po zmianie stron przerosła najczarniejsze scenariusze.

Kosecki uderza w Lewandowskiego. Padły mocne słowa

Spotkanie zakończyło się blamażem, a krytyka spadła w dużej mierze na Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry nie zdecydował się udzielić wywiadów ani TVP Sport ani Polsatowi Sport, co odbiło się szerokim echem. Zaczęto się zastanawiać, czy Lewandowski nie powinien stracić opaski i pojawiły się głosy, że daleko mu do lidera reprezentacji pod względem mentalnym. Swoje "trzy grosze" dołożył Jakub Kosecki. - Bardzo mnie denerwuje, kiedy słyszę Roberta Lewandowskiego mówiącego, że taktyka jest nie taka, że trener zły, że system nieodpowiedni, że nie ma wsparcia… - powiedział były reprezentant Polski.

- W Kiszyniowie to on powinien być największym wsparciem dla chłopaków, pokazać, że jest liderem, a schował się za plecami innych - ocenił były zawodnik m.in. Legii Warszawa. - No, słabe to jest - dodał mówiąc o unikaniu niektórych tematów przez Lewandowskiego.