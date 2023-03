Ben Lederman mówi, co da kadrze, a Jakub Kwiatkowski o nowym powołaniu. Ważne informacje o zdrowiu Bednarka i Piątkowskiego

Pomocnik lidera ekstraklasy nawet odpuścił sobotni mecz z Cracovią (4:1), by być w pełni zdrowym podczas zgrupowania. – Miałem delikatny uraz, dlatego nie zagrałem. Po prostu nie chcieliśmy ryzykować, by było ze mną gorzej. Jestem na tym zgrupowaniu, bo jestem zdrowy – zaznaczył wyraźnie Lederman, który wierzy, że podczas meczów z Czechami i Albanią będzie kimś więcej niż rezerwowym. – Mam nadzieję, że dostanę szansę. Przyjechałem tu, aby pokazać moje najlepsze strony. Chcę do maksimum wykorzystać każdą szansę – dodał.

Co może zaoferować kadrze Lederman? – Wizję gry, grę przede wszystkim do przodu – reklamuje się w rozmowie z dziennikarzami. Choć wygląda na pewnego swoich umiejętności, to powołanie do kadry było dla niego zaskoczeniem. – To było takie pozytywne zaskoczenie. Bo przed konferencją prasową nic nie wiedziałem. To, że znalazłem się na tej liście to dla mnie duży honor – skomentował.

Od dawna mówi, że jego marzeniem jest mistrzostwo Polski z Rakowem, cel na najbliższe zgrupowanie ma taki sam jak Santos. – Chcę wygrać oba spotkania. Pokazać się z jak najlepszej strony. Celujemy najwyżej. W sześć punktów – wyjaśnił bez ogródek.

Lederman zaliczył wczoraj pierwszy trening z kadrą. W ostatniej chwili do zespołu dołączył wczoraj Robert Lewandowski, który jeszcze po południu podróżował samolotem z Barcelony do Warszawy. We wtorek reprezentacja odbędzie trening o godz. 11.00. Ostatnim członkiem zgrupowania jest jednak Bartosz Salamon. Stoper Lecha Poznań ma być zabezpieczeniem dla walczących ze zdrowiem Jana Bednarka i Kamil Piątkowskiego. – Jan Bednarek miał podejrzenie złamania żebra, okazało się jednak, że to żebro jest całe, ale jest bardzo mocno stłuczone. Janek miał dodatkowe badania w Poznaniu i dostał zastrzyk w bolące miejsce. Będzie trwała walka z czasem – powiedział Jakub Kwiatkowski, team menager i rzecznik prasowy reprezentacji.

Kłopoty Piątkowskiego są bardziej skomplikowane. Wieczorem okaże się, czy stoper KAA Gent pojawi się na zgrupowaniu.

