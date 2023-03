Kamil Grosicki powinien być powołany przez Santosa? Ekspert nie pozostawił wątpliwości, jasna ocena

Jeśli trzeba byłoby dać przykład do powiedzenia "idą łeb w łeb", to najlepszą propozycją do tego byłaby walka Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa. Obie drużyny od kilku tygodni raczej nie tracą punktów, a co za tym idzie, częstochowianie wciąż utrzymują bezpieczną przewagę i kroczą po mistrzowski tytuł. Zdecydowanie więcej rotacji jest na dole tabeli.

Tam zespoły co tydzień zmieniają się miejscami i taki stan rzeczy może trwać do ostatniej kolejki PKO Ekstraklasy w tym sezonie. Ligę czeka teraz przerwa, a w najbliższym czasie emocjonować się będziemy występami kadry. W ostatnim odcinku programu PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport przed meczami reprezentacji gościł Tomasz Kłos. Były reprezentant Polski powiedział m.in. o tym, że Kamil Grosicki przydałby się kadrze, ale rozumie posunięcie Fernando Santosa, który wyraźnie postawił na młodszych zawodników. Premiera odcinka o godzinie 18:00. Zapraszamy!