i Autor: Cyfra Sport Piotr Zieliński, Jakub Błaszczykowski

Opinia legendy

Błaszczykowski nie pozostawił złudzeń, co myśli o Zielińskim. Szczerze skomentował decyzję Probierza, nie pozostawił pola do dyskusji

Tomasz Piechna 17:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Piotr Zieliński mecz z Wyspami Owczymi na pewno zapamięta do końca życia. Pomocnik po raz pierwszy w karierze miał okazję pełnić rolę kapitana reprezentacji Polski. Co jednak najważniejsze, Zieliński przyczynił się do zwycięstwa biało-czerwonych i zdobycia ważnych trzech punktów. O opinię o pomocniku zapytany został Jakub Błaszczykowski. Legenda reprezentacji o Zielińskim wypowiedziała się wprost.