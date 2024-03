i Autor: EastNews Ryan Giggs

wielki skandal

Był wielką gwiazdą reprezentacji Walii, latami skrywał ohydną tajemnicę. Ryan Giggs zdradzał żonę z... żoną swojego brata, skandal na cały świat

Jacek Ogiński 12:24

Reprezentacja Polski we wtorek, 26 marca, zmierzy się na wyjeździe z reprezentacją Walii w finale barażów do EURO 2024. Zwycięzca tego meczu jedzie na mistrzostwa Europy do Niemiec, przegrany musi pogodzić się z faktem, że ominie go wielki prestiż i pieniądze. Obecnie nasi rywali nie posiadają w swoim składzie gwiazd ze ścisłej światowej czołówki, ale nie zawsze tak było. Do niedawna występował w niej choćby Gareth Bale, a jeszcze wcześniej Ryan Giggs. Z drugim z nich wiąże się jeden z największych skandali obyczajowych w piłce nożnej.