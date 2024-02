Cezary Kulesza był podsłuchiwany! Kulisy afery w PZPN, przerwał milczenie!

To on ukształtował Jakuba Błaszczykowskiego, jako piłkarza i jako człowieka. Jasna deklaracja Kuby: „Zmienił mnie”

Cezary Kulesza powiedział wprost o aferze podsłuchowej, o której informowaliśmy jako pierwsi we wrześniu 2021 roku. Pisaliśmy wówczas , że w obudowie grzejnika znajdującego się w gabinecie prezesa odkryto... pluskwę. Kiedy odnaleziono podsłuch, był on sprawny. Odkrycia dokonano podczas rutynowej kontroli. Teraz, w wywiadzie dla "Faktu", Cezary Kulesza powrócił do tamtej sytuacji.

- Po miesiącu mojej pracy w PZPN odkryto podsłuch. To było urządzenie bardzo starannie schowane w grzejniku. Trzeba było zdjąć osłonę, żeby je dostrzec. Podsłuch był fachowy, bo przekazywał sygnał drogą radiową do 700 m. Czyli można było na przykład, siedząc w samochodzie obok naszej siedziby słuchać, o czym tutaj się rozmawia. Nawet szept był słyszalny - mówi Kulesza.

Jak mówi Kulesza, do dziś nie udało się ustalić osoby, która mogłaby instalować podsłuchy w centrali PZPN.

- Służbom albo nie udało się tego ustalić, albo nie było wówczas takiej woli. Podobno były jakieś śladowe odciski, ale nie wiem, czy dostateczne do identyfikacji sprawcy. Z braku dowodów sprawa została umorzona. Może trzeba było to zostawić, zamontować kamerę i poczekać kto przyjdzie. Może wówczas by ktoś wpadł na gorącym uczynku. Wiadomo, że zbyt wiele osób nie miało klucza do tego pomieszczenia. To był bardzo wąski krąg osób. - mówi Cezary Kulesza.

