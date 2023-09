Cezary Kulesza zdecydował, kto będzie selekcjonerem. To jego nazwisko ma ogłosić na konferencji prasowej

Cezary Kucharski o mocnym kandydacie na selekcjonera: Będzie mógł powiedzieć Lewandowskiemu, że on też strzelał Realowi Madryt

Choć wymieniało się również wśród kandydatów Macieja Skorżę i Adama Nawałkę, to jednak głównymi konkurentami w wyścigu o posadę selekcjonera byli (są) Probierz i Papszun. Za Probierzem przemawia długoletnia znajomość z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Ten zatrudniał go dwukrotnie w roli trenera Jagiellonii Białystok, której przez wiele lat szefował. W ostatnich miesiącach powierzył Probierzowi "zaplecze" polskiej reprezentacji, czyli młodzieżówkę do lat 21.

Serwis weszlo.com informuje, że Kulesza od pewnego czasu starał się sprawdzić, czy kibice są gotowi na Probierza jako selekcjonera pierwszej reprezentacji. Jego zdaniem, to Probierz ma być gwarantem krótkoterminowego sukcesu, czyli awansu do przyszłorocznych mistrzostw Europy w Niemczech. Sytuacja Biało-Czerwonych nie jest dobra i niemal przesądzona jest walka o awans na Euro przez marcowe baraże.

Czy Probierz faktycznie zostanie selekcjonerem? Będziemy mieli jasność w środę o godzinie 12.00. Wtedy w hotelu Double Tree by Hilton prezes Kulesza oficjalnie potwierdzi powyższe informacje.

