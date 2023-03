i Autor: Cyfrasport Robert Lewandowski

Zaskakujące!

Ciężko uwierzyć w te liczby Lewandowskiego. Słaby prognostyk przed meczem z Albanią

Robert Lewandowski to kapitan i lider reprezentacji Polski, ale ostatni czas nie jest dla niego najłatwiejszy. Napastnik musi mierzyć się z kolejnymi głosami krytyki i na pewno nie ucichną one, jeśli Polakom powinie się noga w meczu z Albanią na PGE Narodowym. Okazuje się, że Lewandowski, choć jest rekordzistą w liczbie bramek na tym obiekcie, to od miesięcy nie radzi sobie na nim najlepiej.