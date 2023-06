Co dalej z Janem Bednarkiem w Southampton? Dostał rozkaz od trenera...

Czy Bednarek pozostanie "Świętym" z St Mary's Stadium w następnym sezonie? Piłkarze Southampton, z Bednarkiem wiosną w drużynie, spadli z Premier League i przed wieloma z nich trudna walka o powrót do elity. Bednarek dostał zakaz od trenera, by rozmawiać o sprawach klubowych, a nawet nimi zaprzątać głowę. - Całą grupą musimy się skupić nad tym co jest tu i teraz. Chcemy myśleć o tym, co jest najlepsze dla reprezentacji, a nie nasze indywidulane sprawy - mówi obrońca, któremu serca do gry w reprezentacji nigdy nie można było odmówić. - Można i trzeba się stawić [na zgrupowaniu]. Dla każdego z nas jest to duma, by reprezentować nasze barwy. Każdy z nas jest zmęczony po sezonie. Są kontuzje, małe urazy, ale jesteśmy tu w słusznej sprawie. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Warto podtrzymać formę, by w optymalnej formie podejść do spotkań z Niemców i Mołdawią - dodał.

Bednarek uważa, że reprezentacja nie gra meczów nieważnych. Choć jeden ma kontekst gry o punkty, to starcie z Niemcami to dla niego pożegnanie legendy. Jakub Błaszczykowski, najprawdopodobniej przez 16 minut, wystąpi w towarzyskim meczu z Niemcami i będzie to dla niego ostatni występ w reprezentacji. - Kuba to legenda. Wszyscy z nas wiedzą jak dużo wniósł do kadry. Jakim jest zawodnikiem i jaką jest osobą. To wielki zaszczyt móc go pożegnać. Myślę, że dla każdego z nas ten mecz będzie ważny, bo chcemy pożegnać w taki sposób, na jaki zasłużył, czyli wygrać z Niemcami. To będzie zwieńczenie jego kariery, zagrał ponad 100 razy dla kadry. Ma wspaniałą karierę klubową. Zasłużył, by być pożegnany przy pełnym stadionie. Każdy z nas jest dumny, że będzie mu towarzyszyć w tym ostatnim meczu - opisał Bednarek.

- Nie ma innej opcji, musimy wygrywać teraz każdy mecz. Jesteśmy mocno zmotywowani, by kroczyć w górę tej tabeli - zadeklarował na koniec, pytany o mecz z Mołdawią.

