Dziennikarz wypunktował Cezarego Kuleszę na wizji! Prezes PZPN mógł tylko przytaknąć

Dariusz Szpakowski powiedział to wprost do Probierza. Ma jedną prośbę, powiedział o dużym rozczarowaniu

Cezary Kulesza broni Probierza i reprezentacji Polski

Michał Probierz prowadzi reprezentację Polski od ponad roku, ale jego bilans jest - delikatnie mówiąc - nie najlepszy. Pod jego wodzą Biało-czerwoni awansowali co prawda na Euro 2024 poprzez baraże, ale w samym turnieju odpadli w fazie grupowej jako pierwsza drużyna. Kilka miesięcy później ponieśli kolejną klęskę i po raz pierwszy w historii spadli z dywizji A Ligi Narodów w czwartej edycji tych rozgrywek. Gwoździem do trumny okazał się ostatni mecz ze Szkocją i gol w doliczonym czasie gry, po którym wielu kibiców i ekspertów zaczęło nawet domagać się zwolnienia Probierza. Do tego jednak nie dojdzie, bo Cezary Kulesza już zapowiedział, że selekcjoner poprowadzi drużynę w nadchodzących eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026.

Niepokojące, co dzieje się z Michałem Probierzem! Wstrząsająca diagnoza. Selekcjoner prześwietlony na wylot

Dziennikarz wypunktował Kuleszę w programie na żywo

Prezes PZPN potwierdził to we wtorkowym programie na żywo na kanale Meczyki. Dzień po klęsce ze Szkocją, już na spokojnie, Kulesza potwierdził, że Probierz pozostanie selekcjonerem, a także starał się bronić piłkarzy. Tłumaczył, że kadra przechodzi zmianę pokoleniową i poniekąd brakuje w niej liderów, bo młodsi piłkarze dopiero zbierają doświadczenie.

- Zieliński chyba ma 96-98 meczów rozegranych w naszej reprezentacji. Pozostali, ci którzy wczoraj byli na boisku, to może w sumie mają tyle meczów. Ci piłkarze potrzebują czasu i doświadczenia. To zdobywa się na boisku, grając w reprezentacji - mówił Kulesza na wizji.

W studiu jego słów słuchał m.in. Leszek Milewski z portalu Goal.pl, który postanowił włączyć się do dyskusji i obalił argumenty prezesa PZPN.

- Policzyłem to tak na szybko, wiadomo że nie chcę tu robić jakiejś sofistyki, ale nie zgadzam się, że to są tak niedoświadczeni piłkarze. Świderski pod 40 meczów w kadrze, Moder 40, Szymański 40, Kiwior 31. To nie jest tak, że jest tylko Piotr Zieliński, a reszta to jest dzieciarnia - wyliczył dziennikarz.

Michał Probierz został zaatakowany w środku nocy! Rozgoryczenie wzięło górę, kibice dali upust emocjom

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski po spadku z Dywizji A Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć

Prezes PZPN tylko przytaknął

Po jego słowach Kulesza próbował się jeszcze bronić, że przykładowo Kacper Urbański ma zdecydowanie mniej, ale Milewski szybko wyjaśnił, że przecież wymienił pół drużyny z meczu ze Szkocją. Ich wymiana zdań zakończyła się przytaknięciem ze strony prezesa PZPN po tym, jak upewnił się, że brał te nazwiska z ostatniego meczu.

- No, być może... - zgodził się ostatecznie Kulesza. Sprawdźmy więc, jak wygląda liczba rozegranych meczów piłkarzy z pierwszego składu wybranego przez Probierza na Szkocję: