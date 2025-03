i Autor: Piotr Stańczak

El. MŚ 2026

El. MŚ 2026: Kto zagra z Polską? Biało-Czerwoni poznali rywala po horrorze w Hiszpania - Holandia

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do mistrzostw świata, choć na ich starcie nie znała teoretycznie najsilniejszego rywala. To zmieniło się dopiero w niedzielę, 23 marca. Hiszpania rywalizowała z Holandią w ćwierćfinale Ligi Narodów, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne! Dopiero po nich, chwilę przed północą, Biało-Czerwoni poznali ostatniego rywala w el. MŚ 2026.