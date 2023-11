Eliminacje przegrane, ale Jan Bednarek widzi pozytywy. W czym je dostrzega przed barażami?

- Dla na jest porażką, że nie awansowaliśmy bezpośrednio – przyznał po meczu Jan Bednarek w rozmowie z TVP Sport. - W dzisiejszym meczu stwarzaliśmy sytuacje, ale zabrakło spokoju w „16” przeciwnika. Zdaniem środkowego obrońcy są jednak powody do umiarkowanego optymizmu.

Awansu nie ma, będą baraże. Tylko remis z przeciętnymi Czechami, ale Michał Probierz widzi powody do optymizmu

- Nie awansowaliśmy bezpośrednio, ale myślę, że od tego meczu będziemy rosnąć jako grupa. Dzisiaj widać było progres i miejmy nadzieję, że małymi kroczkami będziemy szli do przodu. Nie jest idealnie, ale wierzymy głęboko wewnątrz naszej grupy w to, żebyśmy szli do przodu, łapali małe pozytywy i miejmy nadzieję, że zobaczymy reprezentację w finałach Euro. Jesteśmy młodą grupą piłkarzy, która wierzy, chce się uczyć i słuchać, i to jest najważniejsze. Z zawodnikami światowej klasy jak ”Lewy”, „Szczena” i „Zielu” możemy dojść daleko - nie traci optymizmu obrońca angielskiego Southampton. Jak daleko, to zweryfikują marcowe baraże. - Gorzej już być nie może, skoro nie awansowaliśmy bezpośrednio z grupy i taki jest nasze nastawienie. Walczymy i mam nadzieję, że będziemy w finałach Euro – zakończył Bednarek.

Eliminacje Euro 2024: Z kim Polska zagra w barażach?

Jakub Piotrowski i jego pierwszy gol dla reprezentacji! Do przerwy prowadzimy z Czechami 1:0 ⚽🔴📲 Oglądaj online #POLCZE ▶️ https://t.co/sL1Mq9jgUs pic.twitter.com/vv7bCH5VJk— TVP SPORT (@sport_tvppl) November 17, 2023