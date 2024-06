Euro 2024. Kim jest Paweł Dawidowicz. Sylwetka obrońcy reprezentacji Polski: klub, partnerka, reprezentacja

To, co pokazał Grzegorz Krychowiak, zmroziło nas do reszty. Zdjęcia zapierdają dech w piersiach

Jest wychowankiem Sokoła Ostróda. W ekstraklasie debiutował w Lechii Gdańsk. Na najwyższym szczeblu zagrał tylko 1,5 sezonu i wyjechał do Portugalii. Jednak w Benfice Lizbona się nie przebił. Spędził dwa lata w gigancie portugalskiego klubu, ale grywał tylko w rezerwach. Później na rok wylądował w drugoligowym niemieckim Bochum. Kolejnym krokiem w jego karierze był wyjazd do Włoch. To był dla niego dobry ruch. Zaczął od Palermo, ale już po roku przeniósł się do Hellas Verona i zapewne nie żałuje.

Paweł Dawidowicz - reprezentacja Polski

W kadrze zadebiutował w towarzyskim meczu z Czechami w 2015 roku. Selekcjoner Adam Nawałka powołał go nawet do szerokiej kadry na EURO 2016, ale na turniej już nie zabrał. Występował w kadrze także za kadencji Paulo Sousy. Portugalczyk zabrał go na EURO 2020, gdzie zagrał w meczu z Hiszpanią. Za jego kadencji występował w el. MŚ 2022. Później zerwał w meczu ligowym zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i pauzował przez wiele miesięcy.

Ostatnio Dawidowicz miał taki okres, że z udziału na zgrupowaniu kadry wypadał właśnie przez problemy zdrowotne. Tak było m.in. jesienią ubiegłego roku, gdy pracę z kadrą rozpoczął trener Michał Probierz. Na szczęście w tym roku Dawidowicz był zdrowy i dołożył w barażach cegiełkę do awansu na EURO. - Zawziętość, charakter, nieustępliwość - to go cechuje - powiedział nam o nim Piotr Czachowski. - Myślę, że właśnie gracza o takim profilu brakuje w linii obrony kadry. Jeśli mu się powie, że ma nie odstępować rywala, to tak będzie. Przyklei się do niego jak guma do chodnika. Jak dopadnie, to trudno będzie go od niego oderwać. To walczak, przecinak, gość, który pokaże charakter i serducho. I takiego gracza nam potrzeba. Wydaje mi się, że wokół niego można zbudować linię obrony. Zasłużył na to, aby mu zaufać - podkreślał.

Paweł Dawidowicz - klub

Piłkarzem Hellas Verona jest już od sześciu lat. Zaczynał w drugiej lidze, ale już po roku awansował z tym klubem do Serie A. I przez kolejne lata wypracował sobie mocną pozycję, a w ostatnim sezonie nie tylko utrzymał się w elicie, ale też był kapitanem zespołu. - To twardy facet, zdecydowany w odbiorze - oceniał Czachowski na naszym portalu. - Z wyprowadzeniem piłki u niego nie jest tak kolorowo. Unika takich zagrań. Jest mocny w grze 1 na 1. Nie boi się takich wyzwań. Nie boi się ryzyka, bo będąc obrońcą czasami trzeba przekraczać granice, łamiąc przepisy. Gwarantuje solidność - zwrócił uwagę.

Paweł Dawidowicz - partnerka

Kadrowicz związany jest z Zuzanną Subocz, która - tak jak on - pochodzi z Ostródy. Mają dwuletniego syna. Tak poinformowali o tym, że spodziewają się dziecka. "Sposób tego ogłoszenia jest bardzo kreatywny i wyjątkowy. Kobieta stanęła w słynnej londyńskiej budce i przystawiła słuchawkę telefonu do swojego ciążowego brzuszka. Obok niej stał narzeczony, który złapał się za głowę, a całość dopełnił opis: „Daddy, baby is calling!”.

Paweł Dawidowicz - sylwetka

Data urodzenia: 20 maja 1995Pozycja: obrońca

Klub: Hellas Verona

Mecze/gole w kadrze: 10/0

