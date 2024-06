i Autor: Cyfrasport Kim jest Łukasz Skorupski? Sylwetka bramkarza reprezentacji Polski: żona, klub, reprezentacja

Łukasz Skorupski i Kacper Urbański poznali nowego trenera! To on poprowadzi reprezentantów Polski we Włoszech

Piłkarze Bologny byli rewelacją ostatniego sezonu Serie A. Zakończyli rozgrywki na piątym miejscu i powalczą w Lidze Mistrzów. Wkład w to osiągnięcie miał duet reprezentantów Polski: Łukasz Skorupsk i Kacper Urbański. Jednak w nowym sezonie będą mieli nowego trenera. Kto nim będzie?