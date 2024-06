Mistrzostwa Europy w pigułce. Kto najlepszym strzelcem EURO, kto ma najwięcej medali, rekordy finałów, sprawdź dorobek

* Najwięcej goli w jednym turnieju

Najlepszy pod tym względem jest Michel Platini, który w 1984 poprowadził Francję do mistrzostwa. Strzelił w turnieju dziewięć goli. Przez lata nikt się do jego osiągnięcia nie zbliżył. Przy okazji tego turnieju ustanowił jeszcze dwa rekordy. Dwa razy uzyskał hat-trick. Kolejne wyjaśnienie: nikomu się to do tej pory nie udało! Ponadto Francuz zanotował najszybszy hat-trick. Potrzebował 18 minut, aby w meczu z Jugosławią strzelić trzy gole. Oczywiście jest także najstarszym strzelcem tego hat-tricka.

* Najlepszy strzelec i nie tylko

Cristiano Ronaldo dzierży kilka rekordów. Dwa razy był królem strzelców. Na pięciu turniejach zagrał w 25 meczach (rekord), w których strzelił 14 goli (rekord). W tych trzech kategoriach jest najlepszy. Na EURO zadebiutował w 2004 roku. Dorobek bramkowy rozkłada się następująco: 2 gole - 2004 r., 1 - 2008 r., 3 - 2012 r., 3 - 2016 r., 5 - 2020 r. Portugalczyk ma także najwięcej zwycięstw na koncie (12) i najwięcej minut spędzonych na boisku (2153).

* Najwięcej tytułów

Najbardziej utytułowanym zespołem jest reprezentacja Niemiec (kontynuuje tradycje RFN), która trzy razy sięgnęła po mistrzostwo Europy (1972, 1980, 1996). Trzy razy niemiecka drużyna dotarła także do finału (1976, 1992, 2008). Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Hiszpania również z trzema triumfami (1964, 2008, 2012) jednym finałem (1984). Podium uzupełniają Włochy z dwoma tytułami (1968, 2020) i dwoma występami w finale (2000, 2012).

* Najwięcej startów

Na tym polu prym wiedzie reprezentacja Niemiec, która zadebiutowała w 1972 roku. W sumie zaliczyła 13 startów. Za jej plecami jest Rosja (spadkobierca ZSRR) z 12 występami. Debiut miał miejsce w 1960 roku, który zakończył się mistrzostwem. Rosja w finale wystąpiła trzy razy (1964, 1972, 1988). Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Hiszpania z 11 turniejami i debiutem w 1964 roku, w którym sięgnęła po złoty medal.

* Polski dorobek: pierwszy gol, pierwsza wygrana

Po raz pierwszy na EURO zagraliśmy w 2008 roku. Awans wywalczył trener Leo Beenhakker. Pierwszego gola strzelił dla nas Roger Guerreiro, który otrzymał przed turniejem polskie obywatelstwo. Nie wyszliśmy z grupy. Podobnie było W 2012 roku, gdy byliśmy z Ukrainą współgospodarzem imprezy. Na pierwsze zwycięstwo Biało-czerwoni czekali do EURO 2016, gdy pokonaliśmy 1:0 Irlandię Północną w Nicei. Mistrzostwa we Francji to był najlepszy występ polskich piłkarzy. Pod wodzą trenera Adama Nawałki dotarliśmy do ćwierćfinału. W 2020 roku ponownie zakończyliśmy udział na fazie grupowej. W sumie występ w Niemczech będzie naszym piątym startem z rzędu.

* Najwięcej zwycięstw

Najlepsza jest kadra Niemiec, która rozegrała 53 mecze. Bilans to: 27 wygranych, 13 remisów, 13 porażek. Druga pozycja przypada Włochom, którzy startowali 10 razy. Rozegrali 45 meczów, w których zanotowali 21 zwycięstw, 18 remisów i 6 porażek. Trzecia lokata dla Hiszpanii. Jej dorobek to: 46 spotkań, 21 wygranych, 15 remisów, 10 porażek. Polska w tym zestawieniu jest sklasyfikowana na 19 pozycji. Bilans Biało-czerwonych to: 14 meczów, 2 wygrane, 7 remisów, 5 porażek, bramki 11-15.

* Najwięcej medali

Kolejna kategoria, w której na czele jest reprezentacja Niemiec. Jej dorobek to dziewięć medali: trzy złote, trzy srebrne, trzy brązowe. Po pięć medali zgromadziło sześć drużyn. Hiszpania trzy złote, srebrny i brązowy. Włochy: dwa złote, dwa srebrne i brązowy. Rosja: złoty, trzy srebrne, brązowy. Czechy i Portugalia: złoty, srebrny i trzy brązowe. Holandia: Złoty i cztery brązowe.

* Najmłodszy w historii

Jest nim Kacper Kozłowski, który podczas EURO 2020 w meczu z Hiszpanią miał 17 lat i 246 dni.

* Najstarszy gracz

Bramkarz Węgier Gabor Kiraly, który w meczu z Belgią na EURO 2016 miał 40 lat i 86 dni.

* Najszybszy gol

Strzelił go Rosjanin Dmitri Kiriczenko w 67. sekundzie meczu z Grecją na EURO 2004.

* Liczba uczestników: od 4 do 24

Na pierwszym turnieju w 1960 roku udział wzięły cztery reprezentacje. Tak było do 1976 roku. Od 1980 przez kolejne cztery edycje startowało po ośmiu uczestników. W 1996 przez kolejne pięć finałów zwiększono pulę do 16 zespołów. Od 2016 roku do mistrzostw kwalifikują się 24 drużyny.

