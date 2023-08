Fatalne informacje przed meczami reprezentacji Polski! Wojciech Szczęsny doznał urazu, trener przekazał złe wieści

Poważny apel do Fernando Santosa. Były selekcjoner nie mógł milczeć, wyraził to wprost

Nic nie wskazywało na to, że Szczęsny może zmagać się z jakimiś problemami zdrowotnymi. Tydzień temu Juventus rozpoczął sezon Serie A, a polski bramkarz podobnie jak w poprzednich latach zajął miejsce w podstawowym składzie. Jego zespół wygrał 3:0 na wyjeździe z Udinese, do czego solidnie przełożył się Szczęsny. Zagrał on bardzo pewne spotkanie i wydawało się, że w najbliższy weekend ponownie będzie bronił dostępu do bramki Juventusu. "Stara Dama" w pierwszym meczu przed własną publicznością zmierzy się w niedzielę (27 sierpnia) z Bologną, ale wiadomo już, że tym razem będzie musiała sobie poradzić bez kontuzjowanego Szczęsnego!

Wojciech Szczęsny kontuzjowany tuż przed zgrupowaniem reprezentacji Polski

Fatalne informacje przekazał na konferencji prasowej trener Juventusu, Massimiliano Allegri. - Mam pewne wątpliwości co do składu na jutrzejszy mecz. Nie wystąpi w nim Szczęsny, bo ma jakiś problem po obronie strzału na treningu. W jego miejsce zagra Perin - wyznał włoski szkoleniowiec. Te wieści nie są problematyczne tylko dla kibiców z Turynu, lecz także dla fanów w Polsce. Już za kilka dni rozpocznie się wrześniowe zgrupowanie reprezentacji i nie wiadomo, czy Szczęsny będzie mógł wziąć w nim udział.

Do tej pory 33-latek był pewniakiem Fernando Santosa. Przed Biało-Czerwonymi bardzo ważne mecze z Wyspami Owczymi (7 września) i Albanią (10 września). Pozostaje czekać na dalsze informacje co do urazu Szczęsnego, jednak niewykluczone, że jego kontuzja będzie oznaczała szansę dla... bramkarza Bologny, Łukasza Skorupskiego.

Perin titolare contro il Bologna ✅Allegri gioca a carte scoperte e svela: Szczesny out ❌#Szczesny #Juventus #DAZN pic.twitter.com/JgajV0QdP0— DAZN Italia (@DAZN_IT) August 26, 2023

