Fenerbahce wyceniło Sebastiana Szymańskiego. Za mniej go nie puszczą, wielka kasa

Michał Probierz może się uśmiechnąć. Takie wieści na trzy tygodnie przed barażami to samo złoto!

Trzy tygodnie do baraży

Sebastian Szymański przeniósł się do Fenerbahce Stambuł w lipcu 2023 roku za 9,75 mln euro z Dinama Moskwa. Przeprowadzka opłaciła się, a 24-letni pomocnik natychmiast zyskał w Turcji doskonałą reputację. Do tej pory zaliczył 41 występów, strzelając 12 bramek i zapewniając 14 asyst. Oczywiście do Super Lig nie wypromował się w Rosji, a w Holandii. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Feyenoordzie Rotterdam.

ZOBACZ: We Wrocławiu już znają nazwisko szkoleniowca, który poprowadzi drużynę w kolejnych sezonach. Kluczowa decyzja zapadła

Nad Bosforem zachwyca, nic więc dziwnego, że jego wartość na rynku transferowym wzrosła. Portal Sabah.com poinformował o zainteresowaniu ze strony działaczy Napoli i Sevilli. Ludzie odpowiedzialni za politykę transferową Fenerbahce są skłonni wyrazić zainteresowanie ewentualnymi rozmowami na temat transferu Polaka. W grę wchodzi transfer definitywny, ale za co najmniej 25 milionów euro.