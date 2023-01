Fernando Santos od razu opuścił Polskę! Nowy selekcjoner reprezentacji błyskawicznie udał się na lotnisko

Polski piłkarz w jednej drużynie z Leo Messim! Francuzi nie zostawili złudzeń, to nie żart

Reprezentacja Polski przez ponad trzy tygodnie pozostawała bez selekcjonera reprezentacji Polski po tym, jak Cezary Kulesza zdecydował się nie przedłużać kontraktu Czesława Michniewicz. Wreszcie podczas specjalnej konferencji prasowej oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner został Fernando Santos i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej od razu zaznaczył, że były szkoleniowiec m.in portugalskiej kadry ma zamiar przeprowadzić się ze swoją rodziną do Warszawy, skąd będzie pracował. Jak się jednak okazuje, najpierw postanowił wrócić do domu i wyleciał z Polski jeszcze w dniu swojej prezentacji.

Chwilę po objęciu reprezentacji Biało-czerwonych Fernando Santos opuścił Polskę! Mamy zdjęcia z lotniska

Po tym, jak zakończyła się oficjalna prezentacja oraz konferencja prasowa, podczas której Fernando Santos odpowiadał na pytania dziennikarzy, nowy selekcjoner reprezentacji Polski wraz z Cezarym Kuleszą udali się do jednej z warszawskich restauracji, gdzie Portugalczyk świętował otrzymanie nowej pracy złocistym napojem. Gdy tylko spotkanie się zakończyło, Fernando Santos udał się prosto na lotnisko, po czym opuścił nasz kraj i najpewniej wrócił do cieplejszej Portugalii. Na razie nie wiadomo, kiedy selekcjoner miałby przeprowadzić się na stałe do Warszawy. Zobaczcie zdjęcia Fernando Santosa z lotniska, klikając w galerię zdjęć poniżej!