Grzegorz Krychowiak bezpardonowo zaatakowany na boisku w Arabii Saudyjskiej! Zero szacunku do Polaka [WIDEO]

Od kiedy Rosja zdecydowała się zaatakować Ukrainę i wywołać straszliwą wojnę, która pochłonęła już setki tysięcy ofiar, Grzegorz Krychowiak został zmuszony do opuszczenia szeregów FK Krasnodaru i kolejnych wypożyczeń. Po AEK-u Ateny przyszedł czas na saudyjski Al-Shabab, jednak ostatni mecz ligowy w Arabii Saudyjskiej z pewnością na długo zapadnie w pamięć polskiemu pomocnikowi. Wszystko przez bezpardonowe zachowanie jednego z rywali, który zaatakował Krychowiaka u nie okazał mu za grosz szacunku.

Bezpardonowy atak na Grzegorza Krychowiaka w lidze saudyjskiej! Tak reprezentant Polski został potraktowany podczas ligowego meczu

Podczas Świąt Bożego Narodzenia, dokładnie 26 grudnia zespół Grzegorza Krychowiaka grał wyjazdowe spotkanie z ekipą Al-Fateh, które ostatecznie przegrał 1:4. Największą uwagę fanów może jednak zwrócić to, co działo się w 67. minucie spotkania. Pomocnik reprezentacji Polski został bowiem nieprzepisowo zatrzymywany przez jednego z rywali, który dodatkowo postanowił uderzyć Krychowiaka piłką, gdy ten leżał na murawie.

Podczas walki o piłkę w narożniku boiska, Fran Velez powalił na murawę pomocnika reprezentacji Polski, a następnie próbując wyłuskać piłkę, uderzył go jeszcze kolanem w głowę. Gdy Grzegorz Krychowiak złapał się część swojego ciała, aby pokazać sędziemu, że doszło tutaj do przewinienia, obrońca Al-Fateh kopnął jeszcze Polaka piłką, nabijając go jednocześnie i wywalczając piłkę dla swojej drużyny.