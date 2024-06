i Autor: Cyfrasport Grzegorz Krychowiak

Krycha dookoła świata

Grzegorz Krychowiak nie zwalnia tempa. Znów zmienił miejsce, to zupełnie przeciwieństwo gorącej ligi saudyjskiej

Polscy reprezentanci szykują się do wieczornego spotkania z Turcją w Warszawie, a w dłuższej perspektywie – do EURO 2024, które rozpoczną niedzielnym spotkaniem z Holandią. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu w gronie przygotowujących się do finałowego turnieju kadrowiczów byłby Grzegorz Krychowiak. Doświadczony pomocnik zakończył już jednak reprezentacyjną przygodę, a jego saudyjski zespół, Abha Club, opuścił szeregi tamtejszej ekstraklasy i nie ma pewności, czy obie strony będą zainteresowane dalszą współpracą.