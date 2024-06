Sensacyjny kierunek Wojciecha Szczęsnego?! Włoski dziennikarz nie ma co do tego wątpliwości, ogromne pieniądze na stole

Łukasz Skorupski i Kacper Urbański poznali nowego trenera! To on poprowadzi reprezentantów Polski we Włoszech

Wojciech Szczęsny w Juventusie jest od 2017 roku, wówczas przeszedł do Turynu z Arsenalu, gdzie był dwukrotnie wypożyczany do Brentford oraz AS Romy. Nie jest tajemnicą, że reprezentant Polski zbliża się do końca swojej kariery, ponieważ sam zapowiedział choćby fakt, że po Euro 2024 najprawdopodobniej zrezygnuje z funkcji pierwszego bramkarza biało-czerwonych. "Stara Dama" ma ściągnąć do siebie Michele Di Gregorio, a na ten transfer ma naciskać szkoleniowiec Juventusu - Thiago Motta. Jest to powód, dla którego pojawia się coraz więcej plotek o odejściu Szczęsnego z klubu. Jeszcze nie tak dawno dziennikarz - Nicolo Schira przekazał informację, że Polak odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej, teraz nowe wiadomości przekazał sam Fabrizio Romano.

🚨🟡🔵 EXCL: Al Nassr have started talks to sign Wojciech Szczesny from Juventus as new goalkeeper.Juve are prepared to sell Szczesny as Di Gregorio will join on €18m deal and new deal talks with Perin will start soon.🇵🇱 Decision will be up to the Polish goalkeeper. pic.twitter.com/zAe2JsEVjg— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2024

Wojciech Szczęsny może ponownie zagrać z Cristiano Ronaldo! Wielkie pieniądze na stole

Na temat oferty z Al-Nassr dla Szczęsnego przekazał rzetelny włoski dziennikarz - Fabrizio Romano. - Al-Nassr rozpoczęło rozmowy w sprawie ściągnięcia Wojciecha Szczęsnego z Juventusu. Juve jest gotowe sprzedać Szczęsnego, jako że wkrótce do klubu dołączy Di Gregorio za 18 milionów euro, a niedługo rozpoczną się też rozmowy o przedłużeniu umowy z Perinem. Decyzja będzie należeć do polskiego bramkarza - zostało napisane.

Na te wieści zareagował Tomasz Włodarczyk. - Zgodnie z tym co napisał Fabrizio Romano Wojciech Szczęsny dostał ofertę z Al Nassr! Ode mnie: Negocjacje są poważne i trwają od kilku tygodni. Temat jest bardzo bliski realizacji. Szczęsny dostał propozycję dwuletniego kontraktu. Ma zarabiać ponad 20 milionów euro za sezon - przekazał dziennikarz.