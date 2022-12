Ile Robert Lewandowski zarobił w 2022 roku? Kwota, od której może zakręcić się w głowie

Kolejne laury z Bayernem i przenosiny do Katalonii

Pierwsza połowa 2022 roku była w wykonaniu Roberta Lewandowskiego dokładnie taka, do jakiej przyzwyczaił kibiców. Kapitan reprezentacji Polski hurtowo strzelał bramki w Bundeslidze, kończąc sezon z 33 trafieniami i kolejną koroną króla strzelców. Choć jego klub ponownie sięgnął po mistrzostwo Niemiec, cieniem na imponującej formie strzeleckiej „Lewego” kładzie się sensacyjne odpadnięcie z Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale lepsi od monachijczyków okazali się piłkarze Villarreal. Latem 34-letni snajper zdecydował się na przenosiny do Barcelony. Choć jego nowy zespół nieoczekiwanie pożegnał się z Ligą Mistrzów już po fazie grupowej, statystyki indywidualne Lewandowskiego są doprawdy imponujące. W barwach „Blaugrany” zanotował jak do tej pory 19 oficjalnych meczów, w trakcie których strzelił 18 goli, do których dołożył 4 asysty.

Lewandowski – zarobki w 2022 roku

Transfer z Bayernu do Barcelony stanowił dla Lewandowskiego poważną zmianę, jedna rzecz pozostała jednak niemal niezmienna. Agent piłkarza Pini Zahavi wynegocjował bowiem swojemu klientowi niemal bliźniacze zarobki jakie miał on w monachijskim klubie. Jak podaje „Dario SPORT”, 34-latek inkasuje w stolicy Katalonii kwotę rzędu 24 mln euro brutto rocznie. W Bayernie jego apanaże były na bardzo podobnym poziomie. Oznacza to, że „Lewy” za grę w piłkę zarobił w 2022 roku kwotę ok. 12 mln euro rocznie. W przeliczeniu na godzinę daje to blisko 1400 euro, czyli nieco ponad 6500 zł. Trzeba przyznać, że dla przeciętnego Kowalskiego jest to iście astronomiczna kwota.

Daleko w tyle

Powyższe zestawienie dotyczy jednak jedynie wynagrodzenia za grę w piłkę. Do tego dochodzą jednak także różnego rodzaju premie, kontrakty reklamowe oraz inne aktywności. Szacuje się, że łączny zarobek Lewandowskiego w 2022 roku może wynieść aż 23 mln euro! Choć bez wątpienia jest to ogromna suma, wcale nie stawia Lewandowskiego w ścisłej światowej czołówce. Dość powiedzieć, że Kylian Mbappe po podpisaniu nowego kontraktu z PSG od samego klubu będzie otrzymywał aż 93 mln euro netto rocznie! Zdecydowanie więcej od „Lewego” zarabiają także inne gwiazdy paryskiego klubu: Leo Messi (35 mln) oraz Neymar (30 mln). Co więcej, Polak nie znajduje się choćby w pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających piłkarzy.

