Jak dobrze znasz rodzinę Lewandowskich? Czy pamiętasz najskrytsze tajemnice z ich życia? Pytanie ósme w tym QUIZIE rozbawi was do łez!

Choć mają i fanów, i tych, którzy nie do końca ich lubią, to nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że Lewandowcy są największymi sportowymi celebrytami w Polsce. Robert rok temu przeniósł się z Bayernu do Barcelony i od razu został królem strzelców i mistrzem Hiszpanii. Natomiast Anna dzielnie mu towarzyszy, rozkręcając przy okazji swoje biznesy.,

Quiz o rodzinie Lewandowskich. Jesteście gotowi?

Poza działalnością sportową i biznesową Lewandowscy starają się stawiać na rodzinę. Kiedy tylko jest chwila wolnego, Robert spędza czas z najbliższymi. Tak jak niedawno, kiedy piłkarz Barcelony zabrał całą rodzinę na przejażdżkę rowerową i na rolkach. W poniższym quizie możecie sprawdzić swoją wiedzę na temat rodziny Lewandowskich. Niektóre pytania są nieco trudniejsze, a niektóre całkiem zabawne. Życzymy Wam 10/10, ale zastrzegamy – łatwo nie będzie!

