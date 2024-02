Jakub Kwiatkowski dementuje plotki na temat Dariusza Szpakowskiego. O tej roli nie było mowy! „Przekłamanie”

Dariusz Szpakowski to legenda polskiego dziennikarstwa. Wielu fanom ciężko wyobrazić sobie oglądanie meczów kadry narodowej czy Igrzysk Olimpijskich bez jego komentarza. W ostatnim czasie za mikrofonem zasiadali jednak inni dziennikarze. W ostatnim czasie pojawiły się ważne informacje dotyczące przyszłości Dariusza Szpakowskiego, który znów będzie komentował wielkie imprezy dla TVP Sport.

- Na pewno zdaję sobie sprawę z oczekiwań. Nie wszystko zależne ode mnie. Zobaczymy, czy Polacy zakwalifikują się do Euro, czy nie, przed nami dwa jakże ważne mecze w marcu. To ważne dla przyszłości polskiego futbolu, bo jednak na salonach trzeba bywać – powiedział „Super Expressowi” Dariusz Szpakowski.

Rola Szpakowskiego miała się, zdaniem niektórych, nie ograniczać do komentatora. Pojawiły się głosy, że legendarny dziennikarz ma zostać także doradcą zarządu TVP Sport w sprawach sportowych.

Te plotki zdementował nowy dyrektor TVP Sport i były rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej, Jakub Kwiatkowski.

- Tu nastąpiło jakieś przekłamanie informacyjne, nieporozumienie, bo z tego co wiem Darek Szpakowski nigdy nie został doradcą zarządu. Mam do Darka ogromny szacunek jako komentatora, to legenda telewizji, z której nadal zamierzamy korzystać – powiedział wprost.

Czy Dariusz Szpakowski skomentuje mecze Polaków na Euro?

Ważną informacją jest również fakt, że Dariusz Szpakowski pojedzie nie tylko na mistrzostwa Europy, ale również Igrzyska Olimpijskie. W przypadku zakwalifikowania się Biało-czerwonych na niemiecki turniej, Dariusz Szpakowski nie będzie komentował ich meczów.

- On wraca do komentowania u nas piłki, pojedzie na turniej piłkarskich mistrzostw Europy, a później pojedzie na igrzyska komentować wiosła i kajaki. Zadeklarował też, że jeśli Polacy awansują na Euro, to on nie chce komentować meczów Biało-Czerwonych. Tak jak nie komentował spotkań kadry na mundialu w Katarze – przyznał Kwiatkowski.